Lietojot pirotehniskos izstrādājumus, ir jāievēro īpaša piesardzība!
Svētku svinētāji nereti bagātina svinības ar krāšņu un krāsainu salūtu, tomēr pirotehnisko izstrādājumu lietošanas noteikumu pārkāpšana un pārgalvība var svētku sagaidīšanu pārvērst traģēdijā.Ja svētkos plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties:
-pirms svētkiem atbrīvojiet māju balkonu un/vai pagalmu no degtspējīgiem priekšmetiem, jo izšautā raķete vai nevērīgi izmestais izsmēķis var nokrist uz balkona vai pagalmā un izraisīt ugunsgrēku;
-pirotehnikai jābūt iegādātai tikai sertificētā tirdzniecības vietā;
-pirms pirotehnikas lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību, to ievērojiet un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu;
-pirms pirotehnikas raķešu palaišanas novietojiet tās uz stabilas virsmas, lai tās neapgāztos un gadījumā, ja pirotehnikas raķetes nav nostrādājušas, tās atkārtoti neaizdedziniet;
-gādājiet, lai pēc uguņošanas izlietotie pirotehnikas iepakojumi tiktu atdzesēti un atbilstoši utilizēti!
Gadījumā, ja dodaties vērot salūtu, centieties atrasties drošā attālumā no pirotehnisko izstrādājumu palaišanas vietas, jo tā varat pasargāt sevi no smagām apdeguma traumām pirotehnisko izstrādājumu iedarbināšanas procesā radušās kļūmes dēļ!
Plašāka informācija par drošības padomiem svētku laikā VUGD tīmekļa vietnē šeit:
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus!
VUGD atgādina, ka bērniem nav atļauts lietot pirotehniskos izstrādājumus, tāpēc nepieļaujiet pirotehnikas nonākšanu bērnu rokās!
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus un pareizu rīcību dažādās situācijās. Kopā atkārtojiet, kuros gadījumos ir jāzvana uz 112, kāda informācija jāsniedz piezvanot un kā jārīkojas, ja notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons.
VUGD novēl laimīgu un drošu Jauno gadu!
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece