Neapdomība ir viens no galvenajiem iemesliem cilvēku bojāejai ugunsgrēkos. Lielu daļu no traģiskiem negadījumiem varēja novērst, ja būtu ievērotas ugunsdrošības prasības.
Iedegtas sveces vienmēr jāuzmana!
Lai no aizdegtas sveces neizceltos ugunsgrēks, atcerieties, ka:
-sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas un nav vēlams sveci novietot citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
-degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc tā jānovieto drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem, mēbelēm, audumiem, aizkariem u.c;
-degošas sveces nedrīkst pat uz īsu brīdi atstāt bez uzraudzības!Dodoties prom no telpas, kurā atrodas degošas sveces, vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas.
VUGD atgādina, ka eglītes zaros iestiprinātas sveces dedzināt ir ļoti bīstami, jo no tām viegli var uzliesmot pati egle vai rotājumi!
Kurinot krāsnis, kamīnus un pirtis, neaizmirstiet par drošību!
Viens no izplatītākajiem ugunsgrēku iemesliem ir apkures iekārtu nepareiza izmantošana, tāpēc svētkos kurinot pirtiņu, krāsni vai kamīnu, neaizmirstiet ievērot drošības noteikumus:
-nekuriniet un neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus;
-aizdegšanai neizmantojiet viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus, bet kurināmo un citus degtspējīgus materiālu apkures iekārtas durtiņu priekšā novietojiet ne tuvāk par 1,2 metriem;
-nenovietojiet uz un pie apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus un materiālus, piemēram, nežāvējiet drēbes un apavus.
Ja apkures iekārtu iekuriniet tikai svētku laikā, pirms lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojušies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā – var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu.
Ievērojiet elektrisko rotājumu lietošanas instrukciju!
Krāsainas spuldzītes glīti izrotā jebkuru eglīti vai svētku telpu, tomēr jāatceras, ka to nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku.Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektrisko spuldzīšu virtenes, aicinām pirms to lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju un lietot tikai tām paredzētos apstākļos – ar virtenēm, kas paredzētas lietošanai telpās, nerotājiet pagalmu vai mājas fasādi. Izmantojot jau lietotas virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas!
Lietojot pirotehnikas izstrādājumus, ir jāievēro īpaša piesardzība!
Daudzi svētku svinētāji bieži vien savus svētkus bagātina ar krāšņu un krāsainu salūtu, tomēr pirotehnikas lietošanas noteikumu pārkāpšana un pārgalvība var svētku sagaidīšanu pārvērst traģēdijā.Ja svētkos plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties:
-pirms svētkiem iztīriet māju balkonu un/ vai pagalmu no viegli degošām lietām, jo kaimiņu šautā raķete vai nevērīgi izmestais izsmēķis var nokrist uz balkona vai pagalmā un izraisīt ugunsgrēku;
-pirotehniku iegādājieties tikai sertificētos veikalos un pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību, to ievērojiet un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu;
-pirms pirotehnikas raķešu palaišanas novietojiet tās uz stabilas virsmas, lai tās neapgāztos un gadījumā, ja pirotehnikas raķetes nav nostrādājušas, tās atkārtoti neaizdedziniet!
Gadījumā, ja esat nolēmušu doties vērot svētku salūtu, centieties atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājumu palaišanas vietas, jo tā varat pasargāt sevi no smagām apdeguma traumām pirotehnikas iedarbināšanas procesā radušās kļūmes dēļ!
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus!
Bērni svētkus gaida vairāk par citiem, tāpēc pirms svinēšanas atrodiet laiku, lai ar bērniem pārrunātu drošības jautājumus. Iesakām, gatavojoties svētkiem, bērniem uzticēt veikt nelielus darbiņus, visu laiku paturot bērnus redzeslokā un uzmanot. Aicinām neatstāt mazus bērnus vienus telpā ar iedegtu kamīnu vai krāsni, bet lielākiem bērniem neuzticiet apkures ierīces iekurināšanu – to drīkst darīt tikai pieaugušo klātbūtnē un ievērojot īpašu piesardzību. VUGD atgādina, ka bērniem nav atļauts lietot pirotehniskos izstrādājumus, tāpēc nepieļaujiet pirotehnikas nonākšanu bērnu rokās!
Pirms svētkiem pārrunājiet ar bērniem drošības jautājumus un pareizu rīcību dažādās situācijās. Kopā atkārtojiet, kuros gadījumos ir jāzvana uz 112, kāda informācija jāsniedz piezvanot un kā jārīkojas, ja notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons.
VUGD novēl mierīgus un drošus svētkus!
Ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece