Piektdiena, 19. novembris, 2021 12:00
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 19. novembris, 2021 12:00

VUGD: Aicinām makšķerniekus rūpēties par drošību!

VUGD: Aicinām makšķerniekus rūpēties par drošību!
Piektdiena, 19. novembris, 2021 12:00

VUGD: Aicinām makšķerniekus rūpēties par drošību!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka atrašanās un pārvietošanās ar laivu ir saistīta ar dažādiem riskiem un lielu bīstamību! Dažādu apstākļu ietekmē laiva var apgāzties, tādēļ VUGD aicina cilvēkus, atrodoties un pārvietojoties ar ūdens transportlīdzekli, atcerēties par drošību un lietot glābšanas vestes, lai atrašanās uz ūdens nebeigtos traģiski!

-Sestdienas naktī plkst. 01.33 VUGD saņēma informāciju, ka Aizkraukles novada Aizkraukles pagastā piektdienas rītā divi cilvēki bija devušies makšķerēt ar laivu Daugavā, bet vēl nebija atgriezušies un nebija sazvanāmi. Ugunsdzēsēji glābēji apsekoja upi, bet cilvēki netika atrasti. Sestdienas rītā meklēšanas darbi turpinājās – viens bojāgājušais tika atrasts upes krastā un nodots Valsts policijas darbiniekiem. Svētdien upes pārmeklēšana turpinājās, bet otrs iespējamais bojāgājušais netika atrasts. Notikuma vietā strādāja arī Valsts policijas, pašvaldības policijas darbinieki un iedzīvotāji.


-11. novembrī informējām par līdzīgu negadījumu, kad no Daugavas tika izcelts bojāgājis cilvēks – ceturtdienas naktī plkst. 01.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Salaspils novada Salaspils pagastu, kur cilvēks ar laivu bija iebraucis Sausajā Daugavā un nebija atgriezies krastā. Pārmeklējot upes teritoriju ar drona un laivas palīdzību, tika atrasta apgāzusies laiva un virsjaka, kā arī cilvēks, kuram Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi. Plkst. 04.02 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.


Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

