Pirmdiena, 29. marts, 2021 15:12

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība!

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība!
Pirmdiena, 29. marts, 2021 15:12

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība!

Nedēļas nogalē dzēsti kopumā 120 kūlas ugunsgrēki, tai skaitā šī gada platības ziņā lielākais pērnās zāles ugunsgrēks – Daugavpilī dega kūla 47 hektāru platībā. Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Daugavpils novadā dega arī saimniecības ēka, Jelgavas novadā – šķūnis, Olaines un Ogres novadā dega dārza mājas, bet Gulbenes novadā – nojume.


VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi!

