Pirmdiena, 29. marts, 2021 15:12
VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība!
Nedēļas nogalē dzēsti kopumā 120 kūlas ugunsgrēki, tai skaitā šī gada platības ziņā lielākais pērnās zāles ugunsgrēks – Daugavpilī dega kūla 47 hektāru platībā. Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Daugavpils novadā dega arī saimniecības ēka, Jelgavas novadā – šķūnis, Olaines un Ogres novadā dega dārza mājas, bet Gulbenes novadā – nojume.