Pirmdiena, 24. maijs, 2021 10:40

VUGD glābj Lielvārdes novadā mežā apmaldījušos cilvēku

Sestdienas rītā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Lielvārdes novada Jumpravas pagastā, kur cilvēks bija apmaldījies mežā.

Izsaukums saņemts 22.maijā plkst.07.26. Ar cilvēku sazinājās pa mobilo tālruni un raidīja VUGD autocisternas skaņas signālu. Tā tika noteikta cilvēka atrašanās vieta un ugunsdzēsēji glābēji izveda cilvēku no meža. Plkst.08.58 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Aicinām ievērot piesardzību dodoties mežā nezināmos apvidos! Pievērsiet uzmanību vietai, kur ieejat mežā, ievērojiet norādes zīmēm, ceļus un takas arī tad, ja labi pārzināt apvidu! Vienmēr ņemiet līdz pilnībā uzlādētu mobilo tālruni, lai gadījumā, ja sanāk apmaldīties, būtu iespēja sazināties ar glābšanas dienestu, zvanot 112.

Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

