VUGD kampaņā aicinās iedzīvotājus pievērst uzmanību šūnu apraides paziņojumiem

Kampaņas pirmais posms "Pamani" veltīts tam, kā iedzīvotāji tiek informēti par dažādiem apdraudējumiem un nepieciešamo rīcību, īpaši akcentējot šūnu apraides paziņojumus un to nozīmi iedzīvotāju brīdināšanā.
Kampaņā informēs kā darbojas šūnu apraide, ko nozīmē dažādie paziņojumu līmeņi un kā vēl iespējams uzzināt par apdraudējumu. Īpaši uzsverot, cik svarīgi ir neignorēt saņemtos šūnu apraides paziņojumus, izlasīt tos līdz galam un rīkoties atbilstoši sniegtajiem norādījumiem.
Kampaņas laikā plānotas dažādas informatīvas un izglītojošas aktivitātes, tostarp piecu sēriju mini seriāls par šūnu apraides paziņojumiem un cilvēku rīcību apdraudējuma situācijās.
Kampaņas vēstījumi izskanēs arī televīzijā, radio, digitālajos medijos un sociālajos tīklos. Savukārt bērniem un jauniešiem sagatavoti īpaši izglītojoši materiāli, tostarp stāstu grāmata, darba lapas, zināšanu tests vietnē "Uzdevumi.lv" un spēle platformā "Roblox", kas palīdzēs iepazīt šūnu apraides paziņojumus un apgūt pareizu rīcību apdraudējuma gadījumā.
Kampaņa tiek īstenota Latvijas un Lietuvas kopīgā civilās aizsardzības projektā.
Tā ir pirmā no trim savstarpēji saistītām sabiedrības informēšanas kampaņām. Nākamajos posmos, kas paredzēti 2027. gadā, uzmanība tiks pievērsta mājokļa un ģimenes noturībai un gatavībai apdraudējuma situācijām, kā arī evakuācijas norisei un nepieciešamajai rīcībai.