Aizvadīto gadu VUGD statistika liecina, ka Līgo svētku brīvdienas bijušas traģiskas – 2020.gadā svētku brīvdienās ugunsgrēkā cieta viens cilvēks unno ūdenstilpēm tika izcelti seši bojāgājuši cilvēki. Arī 2019.gadā ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, bet no ūdens tika izcelti četri bojāgājuši cilvēki.
VUGD atgādina, ka jautra svētku svinēšana nav tas pats, kas neapdomīga un pārdroša rīcība!Lai svētkus svinētu droši, VUGD aicina ievērot vairākus padomus!
Atcerieties adresi, kur dodaties svinēt svētkus!
Dodoties uz svinību vietām,ir svarīgi iepriekš noskaidrot, kurā novadā vai pagastā notiks svinēšana, kāds ir tuvākās pieturas vai māju nosaukums. Ja notiks negadījums un būs nepieciešama mediķu, policistu vai ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, operatīvie dienesti varēs ierasties daudz ātrāk, ja viņiem tiks norādīta precīza atrašanās vieta.
Kurinot ugunskurus, uzmanīgi jāizvēlas vieta!
Jāņu ugunskuru jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem un žogiem, lai, uzpūšot vējam, dzirksteles un karstums neaizdedzina blakus esošos priekšmetus un ēkas.Ugunskura vietai iesakām apkārt aplikt akmeņus vai aprakt apkārt zemi, lai uguns neizplatītos pa sauso zāli. Nededziniet ugunskurā sadzīves atkritumus, plastmasas pudeles un riepas – tas ne tikai radīs melnus dūmus un smaku, bet arī apdraudēs līgotāju veselību. Svinību karstumā nedrīkst arī aizmirst par drošību – VUGD iesaka blakus pie ugunskura novietot spaini ar ūdeni, lai nepieciešamības gadījumā varētu nodzēst ugunskuru.
Izmantojot grilus, jāievēro piesardzība!
Grili ir jānovieto drošā attālumā no ēkām, kokiem un nojumēm, un uz stabilas virsmas. Grils ir pareizi jāiekurina – sākotnēji ar speciāli šim mērķim paredzētu degšķidrumu ir jāaplej kurināmais, jāpagaida, kad tas sasūcas, uzmanīgi jāaizdedzina un tikai tad jācep uz tā gaļa. Šo darbu noteikti nedrīkst uzticēt maziem bērniem!
Bērnu drošība ir prioritāte – viņi ir rūpīgi jāpieskata!
Aicinām vecākus rūpīgi pieskatīt bērnus! Gan gatavojoties svētkiem, gan atpūšoties, vienmēr atcerēsimies par bērnu drošību. Bērniem svētki vienmēr šķiet īpašāki un nozīmīgāki nekā pieaugušajiem un nereti viņiem arī šķiet, ka var darīt to, ko ikdienā nedrīkst. Ja atpūšaties lauku saimniecībās, privātmāju pagalmos vai pie ūdenstilpēm, jāatceras, ka mazie atpūtnieki vienmēr jāpatur redzes lokā, uzmanot, vai nav izdomājuši kādu bīstamu nodarbošanos. Bērniem ir jāuztic kāds pienākums, lai nebūtu laika nedarbiem – mazie līgotāji ir izveicīgi vainagu pinēji un galda klājēji. Ugunskuru kurināšanu un gaļas cepšanu gan atstājiet pieaugušo pārziņā!
Peldēties alkohola reibumā ir aizliegts!
Peldētgribētājiem VUGD atgādina, ka neuzmanīga rīcība uz ūdens un alkohola lietošana var novest pie traģēdijas!Atgādinām, ka 2020.gadā Līgo svētku brīvdienās no ūdenstilpēm tika izcelti seši bojāgājuši cilvēki, bet 2019.gadā – četri bojāgājuši cilvēki! Aicinām nedoties peldēties vai laivot, ja esat alkohola reibumā!
Pirms doties peldēt, rūpīgi jāizvērtē peldvieta un spēki!Dižošanās, ka var aizpeldēt vistālāk vai pārpeldēt upi, nav tā vērta, lai riskētu ar dzīvību. Savukārt vizinoties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, papildu drošībai aicinām uzvilkt glābšanas vesti, turklāt bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai.
Reibumā nepiedalies ceļu satiksmē!
Ik gadu Līgo svētku brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji steidzas arī uz ceļu satiksmes negadījumiem, lai no avarējušām automašīnām atbrīvotu cietušus cilvēkus, dzēstu aizdegušās automašīnas un veiktu citus glābšanas darbus. Nepakļaujiet savu un līdzcilvēku dzīvību briesmām – nesēdieties alkohola reibumā pie stūres! Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, nekavējoties zvaniet 112!
VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību svētku laikā, lai pārgalvīgas un neapdomīgas rīcības rezultātā svētki nebeigtos traģiski!Ja tomēr ir izcēlies ugunsgrēks vai noticis nelaimes gadījums, kas apdraud Jūsu vai līdzcilvēku dzīvību vai veselību, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!
VUGD novēl drošus un līksmus Līgo svētkus!
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece