Aicinām privātpersonas, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību institūcijas koordinēt savu rīcību un sekot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) informācijai par palīdzības pieprasījumiem un atbalsta nepieciešamību.
Ziņas par nepieciešamo humāno un cita veida palīdzību, tai skaitā no krīzes skartajām valstīm tiek saņemtas, tai skaitā arī Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma ietvaros, kur valstis koordinēti informē par vajadzīgo palīdzību un tās piegādāšanu, lai darbības būtu saskaņotas, organizētas un savlaicīgas.
VUGD Operatīvās vadības pārvalde katastrofu pārvaldīšanas un reaģēšanas jomā ir nacionālais kontaktpunkts, kas nepieciešamības gadījumā nodrošina regulāru komunikāciju un informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisijas ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centru (ERCC) un NATO Eiroatlantisko katastrofu palīdzības koordinācijas centru (EADRCC).
Informācija par valsts robežas šķērsošanu (24/7), pieejama zvanot uz šiem telefona numuriem: 371 67913569 vai 371 67913568.
Ja vēlaties sazināties par palīdzības sniegšanu un atbalstu, lūgums rakstīt uz .
Papildu informācija un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem pieejamas iekšlietu ministrijas mājaslapā šeit:
Informācija par palīdzības iespējām arī kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” un TechChill platformā šeit:
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece
