Trešdiena, 17. novembris, 2021 12:25

VUGD Pateicību saņem trīs nodarbinātie no Ogres novada

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienai un priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, šonedēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) nodarbinātajiem tiek pasniegti vairāk nekā 100 Iekšlietu ministrijas un VUGD apbalvojumi.

Svinīgos apbalvošanas pasākumus dienests nerīko, ņemot vērā ārkārtējo situāciju. Apbalvojumus pasniegs šaurā kolēģu lokā, godinot nodarbinātos, kuri snieguši ieguldījumu VUGD attīstībā, izrādījuši drosmi, priekšzīmīgi pildījuši dienesta pienākumus un sasnieguši teicamus darba rezultātus.Šajā nedēļā arī jaunie kolēģi – ugunsdzēsēji glābēji dod svinīgo zvērestu, uzsākot dienesta gaitas.


Šonedēļ VUGD nodarbinātie saņem tādus apbalvojumus kā VUGD medaļu“Par drosmi”, VUGD I, II un III pakāpes apbalvojuma zīmi “Par priekšzīmīgu dienestu”, VUGD Goda rakstus un Pateicības. Iekšlietu ministrija piešķirs speciālo dienesta pakāpi pirms termiņa, Zelta, Sudraba un Bronzas “Goda zīmi”, Goda rakstus un Pateicības.

Apbalvoto vidū ir arī nodarbinātie no Ogres puses.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Pateicība izteikta:
-virsseržantam Agrim Irbītim, Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa vada komandiera vietniekam;
-kaprālim Edgaram Kaverskim, Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa ugunsdzēsējam glābējam (autovadītājam);
-seržantam Raitim Rožulapam, Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa vada komandiera vietniekam.


VUGD ar lepnumu un gandarījumu apsveic visus apbalvotos!


Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

