Ja man nebūs interneta viedtālrunī, šūnu apraides ziņojumus nesaņemšu
Tas ir mīts. Šūnu apraides paziņojumu saņems ieslēgts viedtālrunis ar atjauninātu programmatūru, ja tas atradīsies ziņojumu pārraidošā mobilo sakaru torņa pārklājuma zonā, – arī tad, ja viedtālrunī nav SIM kartes vai interneta, un neatkarīgi no tā, kura mobilo sakaru operatora klients ir ierīces lietotājs.
Šūnu apraides paziņojumus viedtālruņu lietotāji saņems arī tad, ja viedtālrunis būs klusuma režīmā. Sarkanajiem un oranžajiem paziņojumiem ir īpašs skaņas un vibrācijas signāls, kas tiek atskaņots neatkarīgi no viedtālruņa skaņas iestatījumiem, lai nodrošinātu, ka cilvēki tos pamana. Savukārt dzeltenie paziņojumi pienāks ar lietotāja izvēlēto SMS skaņas un vibrācijas signālu – pat ja būsiet uzlicis klusuma režīmu. Šūnu apraides ziņojumus varēs saņemt arī tad, ja tīkls būs pārslogots un balss sakari nestrādās. Tas nodrošinās informācijas pieejamību pat ārkārtas apstākļos.
Šūnu apraide no parastām īsziņām atšķiras ar to, ka ziņojumi netiek sūtīti uz konkrētiem viedtālruņu numuriem, nosakot to atrašanās vietu, bet gan uz pašiem aparātiem, kurus mobilo sakaru tornis uztver savā teritorijā.
Starp citu, mobilo sakaru torņi nosūtīs paziņojumu savā raidīšanas teritorijā ne tikai visiem viedtālruņiem, bet, ja ražotājs paredzējis, arī citām ierīcēm, piemēram, kafijas automātiem un elektroauto.
Ja saņemu šūnu apraides paziņojumu, katastrofa jau ir notikusi un ir par vēlu kaut ko darīt
Tas nav korekts apgalvojums. Šūnu apraides paziņojumi vēstīs par nopietniem riskiem cilvēku veselībai un dzīvībai un par ārkārtas situācijām, tomēr ne vienmēr tas nozīmē, ka katastrofa jau notikusi. Visbiežāk tas būs brīdinājums par bīstamiem apstākļiem, kas var iestāties tuvākajās stundās.
Tie informēs, piemēram, par laikapstākļu pasliktināšanos, kuru var prognozēt noteiktā laika periodā – vētrām, spēcīgu snigšanu, lielgraudu krusu, plūdu draudiem – un kurai ir atbilstoši jāsagatavojas, vai notikumiem, kas prasa sabiedrības iesaisti un informētību, – piemēram, par ārkārtas situācijām, praktiskām mācībām (tai skaitā militārām mācībām) vai pazudušiem bērniem. Tomēr ir iespējamas arī situācijas, kad nelaimes notikušas pēkšņi, un tas liek rīkoties nekavējoties, piemēram, bīstamu ķīmisku vielu noplūde, ugunsgrēks ar sadūmojumu vai nepieciešamība evakuēties. Divreiz gadā līdz ar trauksmes sirēnu pārbaudēm iedzīvotāji saņems arī mācību brīdinājuma šūnu apraides pārbaudes paziņojumus.
Tā kā šūnu apraides paziņojuma garums ir ierobežots, iedzīvotāji nesaņems detalizētu informāciju, bet gan īsu situācijas skaidrojumu, kas noticis vai kādi apstākļi var iestāties, – vētra, kursa, piedūmojums utt., aicinājumu nekavējoties veikt noteiktas darbības – palikt iekštelpās, aizvērt logus un durvis u. tml., kā arī aicinājumu detalizētu informāciju meklēt mobilajā lietotnē “112 Latvija” vai tīmekļvietnē “112.lv”. Saites uz mājaslapām nebūs pievienotas. Šūnu apraides ieviešana ir ieguvums visai sabiedrībai, jo paver iespēju ātri saņemt svarīgu informāciju bez īpašām papildu darbībām.
Dzeltenā līmeņa paziņojumi nav tik svarīgi, jo tos nepavada skaļš signāls
Arī šis apgalvojums nav patiess. Šūnu apraides ietvaros iespējami trīs brīdinājuma pakāpju paziņojumi: sarkanais (Android viedtālruņos tas saucas “Sarkanais brīdinājums”, Apple – Presidential Alert), oranžais (Android – “Oranžais brīdinājums”, Apple – Extreme Alert) un dzeltenais (Android – “Dzeltenais brīdinājums”, Apple – Severe Alert), un tie ir vienlīdz svarīgi.
Sarkanie brīdinājumi ir valdības paziņojumi sabiedrībai par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kur noteikti īpaši režīmi, piemēram, komandantstunda vai – militāra iebrukuma gadījumā – mobilizācija. Oranžie brīdinājumi ziņo par apdraudējumiem, kas ir iepriekš neprognozēti un prasa tūlītēju rīcību, piemēram, bīstamu ķīmisku vielu noplūde un ugunsgrēka izraisīts spēcīgs sadūmojums.
Dzeltenie brīdinājumi vēstī par prognozējamiem riskiem, piemēram, par bīstamiem laikapstākļiem – lielgraudu krusu, vētras un plūdu draudiem. Šūnu apraidē tiek paredzēts arī īpašs paziņojuma veids, lai izplatītu informāciju par pazudušiem bērniem.
Dzelteno brīdinājumu pavadīs nevis skaļais brīdinājuma signāls, bet gan viedtālruņa lietotāja iestatītais ienākošo īsziņu signāls. Ja būsiet uzlicis klusuma režīmu, viedtālrunis tik un tā raidīs ziņas signālu. Tas gan nenozīmē, ka šie paziņojumi ir mazāk svarīgi un tos var neņemt vērā, tikai apdraudējums nav tūlītējs un cilvēkiem ir vairāk laika sagatavoties.
Ja es nesaņemu paziņojumu, tas nozīmē, ka sistēma nedarbojas
Tā gluži nav. Jārēķinās, ka viedtālruņiem, kuru vecums pārsniedz 5 gadus, risks ziņojumus nesaņemt ir lielāks: ja ražotājs vairs nenodrošina programmatūras atjauninājumus, šie viedtālruņi var kļūdaini saņemt šūnu apraides paziņojumus, piemēram, saņemt ziņu bez signāla.
Ja nesaņemat paziņojumu, iespējams, jāpārbauda viedtālruņa iestatījumi. Jaunākajiem viedtālruņu modeļiem šūnu apraides funkcionalitāte ir iestatīta automātiski vai tiks iestatīta līdz ar programmatūras atjauninājumiem, vecākos modeļos var nākties to ieslēgt manuāli. Tomēr iemesls, kāpēc paziņojumu nesaņemat, var izrādīties arī vienkāršāks – teritorija, kurā atrodaties, nav apdraudētā zona. Šūnu apraides paziņojumus saņems tikai tie iedzīvotāji, kuri atrodas riska zonā.
Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuri viedtālruņus nelieto vispār, nav jāuztraucas, ka viņi paliks bez informācijas. Tiesa, šūnu apraide darbojas daudz ātrāk nekā citas agrīnās brīdināšanas iespējas un var sasniegt iedzīvotājus jau 1–2 minūšu laikā. Tomēr Latvijā joprojām darbosies arī citi agrīnās brīdināšanas rīki: trauksmes sirēnas, informācija sabiedriskajos medijos, mobilajā lietotnē “112 Latvija” un tīmekļvietnē “112.lv”. Ikviens arī ir aicināts rūpēties par saviem līdzcilvēkiem, it sevišķi par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem senioriem, bērniem, un pārliecināties, vai viņi ir saņēmuši svarīgu informāciju.
Šūnu apraides paziņojumus var sajaukt ar krāpnieku sūtītām ziņām, tāpēc labāk tos neatvērt
Šūnu apraides ziņojumi nekad nesaturēs krāpnieku iecienītus skandalozus paziņojumus, informāciju par individuālu apdraudējumu konkrētam cilvēkam, aicinājumu veikt jebkādas finanšu darbības, pārsūtīt ziņu vai atvērt aizdomīgas saites. Vēl vairāk – šūnu apraides ziņās nekad nebūs interneta saišu vai pielikumu.
Šūnu apraides paziņojumos nekad netiks iekļautas saites ar aicinājumu uz tām klikšķināt. Tie saturēs tikai tekstu, turklāt tās nebūs ierastās teksta īsziņas vai WhatsApp ziņas, kas jāatver, lai tās izlasītu, – šie paziņojumi viedtālruņa ekrānā parādīsies uzreiz. Mēs neizmantosim interneta vietnes ar tekstiem “spied šeit, uzzināsi to”, bet gan vārdos aicināsim ikvienu doties uz “112.lv” mājaslapu un uzzināt vairāk.
Turklāt pēc šūnu apraides paziņojuma saņemšanas, izlasīšanas un aizvēršanas ar to joprojām būs iespējams iepazīties mobilajā lietotnē “112 Latvija” vai tīmekļvietnē “112.lv”, kur informācija būs pieejama visu apdraudējuma laiku un kur to varēs pārbaudīt, ja radīsies šaubas par saņemtā paziņojuma patiesumu.