Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) rīko video konkursu skolēniem “Uzzini. Sagatavojies. Rīkojies.”. Konkurss tiek organizēts, lai skolēnu vidū aktualizētu civilās aizsardzības jautājumus un stiprinātu jauniešu noturību pret dažādiem dabas un cilvēku izraisītiem negadījumiem.

Konkursa vadmotīvs – “Uzzini. Sagatavojies. Rīkojies.” - aicina skolēnus izprast civilās aizsardzības jautājumus, kas svarīgi un nozīmīgi var būt katru dienu. Vai zinām, kā rīkoties, ja ķīmijas stundā eksperimenta rezultātā noplūst bīstama viela?! Kā rīkoties, ja stundu laikā sākas negaiss, pazūd elektrība? Kā rīkoties, ja esot skolā esot saņem šūnu apraides paziņojumu? Šos un citus jautājumus VUGD aicina uzdot klasē un kopīgi meklēt atbildes.

VUGD priekšnieka vietnieks Ivars Nakurts atgādina, ka 1. martā tiek atzīmēta Starptautiskā civilās aizsardzības diena, tāpēc skolēni tiek aicināti pievērst uzmanību un gūt plašākas zināšanas civilās aizsardzības jomā: “ Gaidīsim no jauniešiem līdz 90 sekundēm garu video, kuros tiek aktualizēti pareizi rīcības algoritmi dažādos apdraudējumos, skaidrota ikviena indivīda loma civilās aizsardzības sistēmā, kas palīdzēs veidot skolēnu, ģimeņu un arī skolas noturību krīzes situācijās.”

Pieteikumus video konkursam var iesniegt elektroniski līdz 2026. gada 15. martam https://forms.gle/9yj8QDR7B3xnE3Qo7. Konkurss tiek īstenots divās klašu grupās:  7.-9. klašu skolēniem un 10.-12. klašu skolēniem. Konkursa nolikums publicēts https://www.vugd.gov.lv/lv/video-konkurss-skoleniem-uzzini-sagatavojies-rikojies .

