Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem, iespējams, neuzmanīgas sveču dedzināšanas dēļ bija aizdedzies papīrs 0,1m 2 platībā.Liesmas bija apdzēstas pirms VUGD ierašanās. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.
VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!