Ceturtdiena, 09.10.2025 22:53
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:53
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 22. februāris, 2022 09:12

VUGD: Vakar saņemts izsaukums Skolas ielā Ogrē

VUGD: Vakar saņemts izsaukums Skolas ielā Ogrē
Otrdiena, 22. februāris, 2022 09:12

VUGD: Vakar saņemts izsaukums Skolas ielā Ogrē

Vakar plkst.21.53 saņemts izsaukums Skolas ielā Ogrē, kur piecstāvu mājas kāpņu telpā bija pamanīts sadūmojums, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem, iespējams, neuzmanīgas sveču dedzināšanas dēļ bija aizdedzies papīrs 0,1m 2 platībā.Liesmas bija apdzēstas pirms VUGD ierašanās. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dūmu detektors mājoklī nebija uzstādīts.


VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?