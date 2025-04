Zaglim – divi gadi cietumā

Laika periodā no pagājušā gada 24. līdz 26. jūnijam Alfrēds ierosināja citai personai zādzības izdarīšanas nolūkā aizvest viņu ar automašīnu uz kādu īpašumu. Paziņa piekrita šim ierosinājumam un ar sev faktiski piederošo automašīnu divas reizes dažādās dienās brauca uz minēto īpašumu, kur palika automašīnā, gaidot Alfrēdu, kamēr viņš, uzlaužot mājas verandas durvis, nozaga 800 eiro vērtu zāles pļāvēju «Stiga» un trimmeri «Honda» 600 eiro vērtībā, kā arī, uzlaužot mājas iekšējās ieejas durvis, iekļuva miteklī, kur nozaga – televizoru «Philips», trīs kolekcionējamās automašīnas, antīku restaurētu sienas pulksteni, četrus dekoratīvos šķīvjus no dažādām valstīm, galda piederumu komplektu 12 personām (dakšas, naži, karotes), «Dormeo» matraci un dekoratīvo zobenu no Grieķijas. Pēc tam Alfrēds ar nozagtajām mantām atgriezās paziņas auto, un abi aizbrauca no zādzības izdarīšanas vietas. Tādējādi Alfrēds izdarīja svešas mantas zādzību, bet cita persona viņu atbalstīja, kā rezultātā cietušajam nodarīti kopējie materiālie zaudējumi 2440 eiro apmērā.

Kā mēdz teikt, apetīte rodas ēdot, un jau pavisam drīz, naktī uz pērnā gada 13. jūliju, Alfrēds jau atkal tandēmā ar izpalīdzīgo šoferi posās ceļā – aizbrauca uz kādu īpašumu, kur no nojumes nozaga zāles pļaušanas raideri «Husqarna R214TC» 3000 eiro vērtībā. Tad abi, izsitot mājas loga stikla rūti un atverot no iekšpuses logu, iekļuva miteklī, kur nozaga 400 eiro vērtu zāles pļāvēju/trimmeri «Husqarna 336 FR».

Nākamo zādzību Alfrēds īstenoja naktī uz 19. augustu, jau atkal ierosinot paziņam viņu aizvest uz kādu īpašumu, kur uzlauza garāžas durvis, iekļuva garāžā un tai līdzās esošajā telpā. No turienes viņš nozaga motorzāģi «Husqvarn» un divas 20 litru tilpuma kannas ar dīzeļdegvielu, kopumā nodarot cietušajam materiālos zaudējumus 520 eiro apmērā.

Arī ar to garnadzim nebija gana. Pērn, naktī uz 19. augustu, Alfrēds jau atkal ierosināja paziņam aizvest viņu uz kādu adresi, kur brīvi iekļuva neaizslēgtā saimniecības ēkā un nozaga pārvietojamo metināmo aparātu 350 eiro vērtībā un 300 eiro vērtu «Wurth» lādētāju, kā arī turpat no teritorijas nozaga divas 30 litru tilpuma plastmasas degvielas kannas 10 eiro kopvērtībā. Pēc tam Alfrēds ar līdzi paņemto urbjmašīnu, nolūkā tīši bojāt un iznīcināt svešu mantu, izurba traktora degvielas bākā caurumu, kā rezultātā bākas vērtība samazinājās tādā mērā, ka to vairs nevarēja pilnvērtīgi izmantot pēc nozīmes bez atbilstoša remonta. Nozagtajās kannās viņš no bākas salēja 60 litrus dīzeļdegvielas 92 eiro vērtībā, bet 90 litru degvielas 138 eiro vērtībā izlija uz zemes.

Kā jau ierasts, Alfrēds ar nozagtajām mantām atgriezās paziņas automašīnā un aizbrauca no zādzības izdarīšanas vietas. Šajā reizē viņš cietušajam bija nodarījis kopējos materiālos zaudējumus 1610 eiro apmērā, ieskaitot degvielas bākas sabojāšanu.

Arī naktī uz 20. augustu garnadzis, kuru jau atkal uz kādu svešu īpašumu aizveda izpalīdzīgais paziņa, uzlauza garāžas durvis un iekļuva garāžā, kā arī tai līdzās esošajā telpā, no kurienes nozaga – motorzāģi «Stihl MS261» 750 eiro vērtībā, divus motorzāģus «Husqvarn», trimmeri «Jonsered», metināmo aparātu «Sherman», figūrzāģi «Makita 4327», elektrisko leņķa slīpmašīnu, akumulatora skrūvgriezi un plazmas griezēju/metināšanas aparātu komplektā ar vadiem 400 eiro vērtībā. Kā jau ierasts, sazagto viņš aiznesa uz paziņas auto, un abi aizbrauca no zādzības izdarīšanas vietas. Tādējādi Alfrēds izdarīja svešu mantu zādzību, bet paziņa viņu atbalstīja, nodarot cietušajam kopējos materiālos zaudējumus 2390 eiro apmērā.

Turklāt 20. augustā, noraujot saimniecības ēkas durvīm piekaramo atslēgu, Alfrēds iekļuva ēkā, no kurienes nozaga 20 litru tilpuma kannu ar dīzeļdegvielu 60 eiro vērtībā un 250 eiro vērtu zāles pļāvēju.

Tostarp pērnā gada 20. augustā Alfrēda izpalīdzīgais paziņa mēģināja par 120 eiro pārdot plazmas griezēju/metināšanas aparātu, bet to neizdevās izdarīt līdz galam no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo persona tika aizturēta un, protams, atšķetinot ķēdīti tālāk, iekrita arī Alfrēds.

Tiesa nosprieda atzīt apsūdzēto par vainīgu viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un apstiprināt prokurores un Alfrēda šā gada 4. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, sodot garnadzi ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.

Tiesa lēma arī piedzīt no Alfrēda valsts ienākumos procesuālos izdevumus 1309 eiro apmērā par viņam valsts nodrošināto juridisko palīdzību pirmstiesas procesā un tiesā.

Saīsinātais spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.