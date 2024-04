Zagšana un ālēšanās labi nebeidzas

Zemgales rajona tiesā Ogrē 14. martā atklātā tiesas sēdē izskatīja Viestura B. (vārds mainīts) krimināllietu apsūdzībā pēc Krimināllikuma 180. panta 1. daļas un 185. panta 1. daļas par svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību) nelielā apmērā, kā arī svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.

2022. gada 28. novembrī Viesturs, nolūkā izdarīt zādzību, ieradās SIA «Vita mārkets» veikalā, kur, mantkārīgu motīvu vadīts, slepeni nolaupīja divas 0,7 litru tilpuma degvīna pudeles par kopējo summu – 32,38 eiro, pēc kā izgāja no veikala tirdzniecības zāles, nesamaksājot par paņemtajām pudelēm.

Savukārt pagājušā gada 22. augustā, būdams alkohola ietekmē, viņš, dusmu vadīts, nolūkā iznīcināt un sabojāt svešu mantu, piegāja pie Ērikam piederošās automašīnas «Audi A6» un ar kāju tīši iesita pa automašīnas labās puses spoguli, to pilnībā iznīcinot, tādējādi radot auto īpašniekam kaitējumu 250 eiro apmērā. Ar to Viesturam vēl nebija gana, un viņš tīši saskrāpēja arī automašīnas labās puses priekšējās durvis, radot tām bojājumus 350 eiro apmērā. Tādējādi apsūdzētais auto īpašniekam radīja materiālos zaudējumus 600 eiro vērtībā.

Tiesa nolēma atzīt Viesturu par vainīgu viņam inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos, nosakot galīgo sodu – īslaicīgu brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem. Nolemts arī no apsūdzētā par labu SIA «Vita mārkets» piedzīt kaitējuma kompensāciju 32,38 eiro vērtībā, auto īpašnieka labā piedzīt 600 eiro, kā arī valsts labā piedzīt gandrīz 170 eiro par zvērināta advokāta palīdzību.

Spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.

Konstatē pārkāpumus elektroskrejriteņu lietošanā

Jau nedēļu spēkā ir izmaiņas Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumos, kas paredz obligātu elektroskrejriteņu reģistrāciju. Savukārt grozījumi Ceļu satiksmes likumā paredz lielākus sodus un jaunus pienākumus elektroskrejriteņu lietotājiem. Faktiski jau pirmajās dienās pēc minēto grozījumu stāšanās spēkā Ogrē konstatēti arī pirmie pārkāpumi.

Grozījumi paredz, ka personām, kuras jaunākas par 14 gadiem, ir aizliegts braukt ar elektroskrejriteni. Savukārt no 14 līdz 17 gadu vecumam personai, kura vēlas braukt ar elektroskrejriteni, ir jābūt velosipēda vai jebkura cita transportlīdzekļa vadītāja apliecībai. No 18 gadu vecuma ir obligāta jebkura transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Līdz 17 gadiem (ieskaitot) obligāti jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Pēc 17 gadu vecuma aizsargķiveres lietošana ir ieteicama. Ar skrejriteni aizliegts vest pasažierus. Īpaši nosacījumi ir arī elektroskrejriteņa «Bolt» lietotājiem. Ar tiem atļauts braukt tikai no 18 gadu vecuma, taču ne visi to ievēro.

2. aprīlī Tīnūžu pagastā pamanītas divas personas, kuras vadīja elektroskrejriteņus «Bolt» Ogres Tehnikuma virzienā. Vienam no jauniešiem bija 17, otram 16 gadu. Abi neesot zinājuši, ka «Bolt» skrejriteni drīkst vadīt tikai no 18 gadu vecuma. Turklāt abi braukšanas laikā neizmantoja aizsargķiveres. Konstatēts, ka vienam no puišiem bija derīga velosipēda vadītāja apliecība, bet otram, jaunākajam, tādas nebija. Abi jaunieši pārkāpuši Ceļu satiksmes noteikumu 68. pantu, par ko ir paredzēta administratīvā atbildība. Par minēto pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām (no desmit līdz 70 eiro).

Tajā pašā dienā, patrulējot Ogrē, Upes prospektā, likumsargi pamanīja elektroskrejriteni «Bolt», uz kura brauca ne vien vadītājs, bet arī pasažieris. Konstatēts, ka abi braucēji bija nepilngadīgi, pat nesasnieguši 14 gadu vecumu. Turklāt elektroskrejriteņa vadītājam nebija arī velosipēda vadītāja apliecības un abiem nebija arī aizsargķiveres. Par šāda brauciena bīstamību veiktas profilaktiskas pārrunas gan ar pusaudžiem, gan «Bolt» vadītāja vecākiem un izteikts mutisks aizrādījums.

Divi 13 gadu veci jaunieši uz viena «Bolt» Ogrē pārvietojās arī 30. martā. Šajā gadījumā jaunietim bija vismaz velosipēda vadītāja apliecība. Arī šiem pusaudžiem nebija ķiveres. Arī viņiem izskaidrots, ka ar «Bolt» elektroskrejriteni atļauts braukt tikai, sasniedzot 18 gadu vecumu. Tālākais ceļš kā vienā, tā otrā gadījumā pusaudžiem bija jāturpina kājām.

Ogres novada Pašvaldības policija atgādina, ka elektroskrejriteņu nepareiza lietošana var būt bīstama veselībai un dzīvībai, tāpēc nepieciešams ievērot to lietošanas noteikumus. Paliekot siltākam laikam, likumsargi sola elektroskrejriteņu lietotājiem pievērst pastiprinātu uzmanību.

Ar elektroskrejriteni «Bolt» nedrīkst braukt, kad un kā vien tīk

VALSTS POLICIJA INFORMĒ

Mēģina nozagt alkoholu

25. martā veikalā Ogrē, Mednieku ielā, I. mēģināja nozagt alkoholiskos dzērienus. Uzsākts kriminālprocess.

Atrod mirušu

25. martā Lielvārdē atrasts miris A. ar iespējamām vardarbīgas nāves pazīmēm. Uzsākts kriminālprocess.

Apskādē auto

27. martā Lielvārdē, Raiņa ielā, bērns netīšām radīja bojājumus automašīnai «VW Polo». Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nepaziņo par pistoles nozaudēšanu

25. martā konstatēts, ka A. Ogrē, Brīvības ielā, nekavējoties nepaziņoja Valsts policijai par sev reģistrētās gāzes pistoles nozaudēšanu, ko bija uzticējis savam tēvam, bet pēc tēva nāves nezina, kur minētais ierocis palicis. Savukārt A. 2. aprīlī Ogrē, Brīvības ielā, noteiktā kārtībā nebija nodevis gāzes ieroci, bet 4. aprīlī konstatēts, ka E. Ogrē, Brīvības ielā, nekavējoties nepaziņoja Valsts policijai, ka aptuveni 2014. gadā nenoskaidrotos apstākļos pazaudēja savu gāzes ieroci. Visos gadījumos uzsākts administratīvais process.

Zog veikalā

Saņemta informācija, ka 3. martā veikalā Ogrē, Rīgas ielā, ienāca divi vīrieši, kuri no plaukta paņēma vienu viskija 4,5 litru tilpuma pudeli ar statīvu, kā arī vienu trīs litru tilpuma viskija pudeli un nesamaksājot izgāja no veikala. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Nozog numurzīmi no Ukrainas auto

Saņemta informācija, ka 28. martā pulksten 22.08 pie Tīnūžu Tautas nama no fotoizstādes «Ogres novads kopā ar Ukrainu» objekta «Mitsubishi Pajero» nozagta Ukrainas bruņoto spēku numurzīme «3CY». Uzsākts kriminālprocess.

Nodara miesas bojājumus

26. martā Ogrē, Mālkalnes prospektā, kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas laikā L. nodarīti miesas bojājumi. Policija noskaidro notikušā apstākļus, bet 30. martā V. miesas bojājumi nodarīti Ogrē, Zaķu ielā. Uzsākts administratīvais process.

Lemj par nošķiršanu

2. aprīlī Kaibalā J., būdams alkohola reibumā, izdauzīja I. piederošās automašīnas logu stiklus, radot 500 eiro lielus zaudējumus, saistībā ar ko uzsākts kriminālprocess. Tad vīrietis ieslēdzās mājas otrā stāvā, kur atradās I. ar pieciem nepilngadīgajiem bērniem. Vīrietis pret ģimeni fizisku spēku nepielietoja, bet bija agresīvs. Pieņemts lēmums par viņa nošķiršanu.

Sniedz nepilnīgu informāciju

Saņemta informācija, ka 15. martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts paziņojums: kādas SIA pārstāvji Ikšķilē, iespējams, snieguši nepatiesu – nepilnīgu – informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem. Uzsākts kriminālprocess.

Konstatē monētu ar viltojuma pazīmēm

Saņemta informācija, ka 23. martā, Ogrē, Celtnieku ielā, apstrādājot kādā SIA inkasēto naudu, konstatēta divu eiro monēta ar viltojuma pazīmēm. Uzsākts kriminālprocess.

Nozog velosipēdu

4. aprīlī konstatēts, ka Ogrē, Brīvības ielā, nozagts velosipēds «Trek Marlin 5». Velosipēds bija pieslēgts. Uzsākts kriminālprocess.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ

Izmētā ēdienu atliekas

2. aprīlī saņemta informācija, ka Ogrē, Sūnu ielā, kaimiņiene ap māju izmētā ēdiena atliekas, aizbildinoties, ka barojot putnus. Notikuma vietā policijas darbiniekus sagaidīja izsaucējs un skaidroja, ka viņa kaimiņiene uz koka celma, kas atrodas netālu no mājas, ir izbērusi maizes drupačas. Izsaucējs lūdza, lai likumsargi kaimiņieni pārliecina tā vairāk nedarīt un maizi nebārstīt. Konstatēts, ka, patiesi, tuvāk meža masīvam uz nozāģētu priežu celmiem divās vietās ir izbērtas maizes drupačas. Sievieti likumsargi viņas dzīvesvietā todien nesastapa. Veikta foto fiksācija.

Līdz mājām netiek

2. aprīlī saņemta informācija, ka pie kādām mājām Ogrē, Pārogres gatvē, zālājā guļ vīrietis. Ieradušies norādītajā adresē, likumsargi konstatēja, ka vīrietis ir alkohola reibumā, bet spēj patstāvīgi pārvietoties un orientējas notiekošajā. Noskaidrots, ka viņš dzīvo netālu. Policisti iereibušajam kungam palīdzēja nokļūt dzīvesvietā, kur nodeva viņu dzīvesbiedres gādīgajās rokās. Ar vīrieti veiktas pārrunas.

Strīdas par ķirbi

30. martā saņemta informācija par strīdu kādās mājās Turkalnē starp māti un dēlu. Ieradušies norādītajā adresē, likumsargi konstatēja, ka dēls ir alkohola reibumā un konflikta iemesls ir visnotaļ sadzīvisks – strīds bija radies par ķirbi, kas sagriezts bez atļaujas... Ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas pārrunas.