Kad cilvēks iestājas Zemessardzē, sākotnēji visbiežāk viņš domā par Latvijas un savas ģimenes aizsardzību, par gatavību krīzēm. Taču laika gaitā daudzi atklāj, ka zemessarga ceļš nozīmē arī izaugsmi. Zemessardze ir vide, kur var augt, mācīties un sasniegt pat virsnieka pakāpi, nezaudējot saikni ar savu civilo dzīvi un profesiju.
Augstākais karjeras posms, ko var sasniegt zemessargs, nepārejot profesionālajā dienestā, ir virsnieka pakāpe – leitnants. To iespējams iegūt, pabeidzot Zemessardzes vada komandiera kursu Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.
Pēc kursa beigšanas, vada komandieris būs tas cilvēks, kura pakļautība būs apmēram 30 līdz 40 zemessargi. Vada komandieris spēj plānot un vadīt mācības, dot pavēles un pieņemt lēmumus, būt atbalsts rotas komandierim plānošanas procesos.
Tie, kuri šo ceļu ir nogājuši, stāsta, ka kurss mainījis viņus gan kā personības, gan kā karavīrus. Kurss maina skatījumu uz laiku, disciplīnu, komandas spēku un paļaušanos uz sevi.
Kaiva un Gatis – nav viegli, bet tas ir izdarāms
Pirmais vada komandiera kurss zemessargiem Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā sākās 2020. gada rudenī. Tas ilgst 13 mēnešus, šoruden to absolvēja 11 zemessargi.
Divi no viņiem siguldieši, no Zemessardzes 27. kājnieku bataljona, nu jau leitnanti – Kaiva Juraševska un Gatis Miķelsons.
Katram no viņiem bija sava motivācija iziet šo kursu. Kaivai vienmēr svarīgi bijis iemācīties visu, kas viņu interesē, un no aizsardzības viedokļa viņu interesēja taktika, lēmumu pieņemšana, stratēģija, un kā nodaļas komandiere Kaiva saskatīja iespēju Zemessardzes vada komandiera kursā pilnveidot un papildināt savas zināšanas.
Savukārt Gatis jau no pirmās dienas Zemessardzē zināja, ka vēlas iegūt maksimumu no tā, ko dienests piedāvā, un pēc jaunākā instruktora kursa Gatis zināja, ka nākamais solis būs iespēja iegūt virsnieka pakāpi.
Abi jaunie virsnieki atzīst, ka vislielākais izaicinājums bija sabalansēt mācības ar privāto dzīvi un darbu, viss atvaļinājums tika veltīts šim mērķim. Un ja vēl nebūtu ģimenes atbalsta, tad tas būtu praktiski neiespējami, jo pēc daudziem gadiem nākas iejusties teju vai pilna laika studenta ādā, paralēli neaizmirstot par darbu un ģimeni.
Kurss prasa arī lielu pašdisciplīnu. Mācības akadēmijā notiek divas reizes mēnesi, klātienē sestdienās un svētdienās, bet starp šiem posmiem ir apjomīgs darbs mājās – jāpilda uzdevumi, jālasa literatūra, tas viss pēc civilā darba brīvā laikā. Papildus vēl ir nometnes, tādēļ atbalsts no darba devēja un ģimenes ir ļoti būtisks.
Kurs parāda rakstura stingrību
Kaivas un Gata rotas komandieris virsseržants Jurģis Baumeisters uzskata, ka jebkura izglītība paplašina redzeslauku, militārās zināšanas sniedz citādu skatījumu uz dienestu, un to apliecina arī zemessargi.
“Kurss daudz ko salikta “pa plauktiņiem”, sniedzot izpratni par lietām. Saprotu, kāpēc tas ir tā, kā ir, guvu arī pārliecību un izpratni, kā izpildīt uzdevumu ar tiem līdzekļiem un resursiem, kas ir. Un šo pārliecību varu nodot arī savai vienībai, ka mēs spējam ļoti daudz ko izdarīt, ka katram ir sava loma un vieta, kopā apvienojot spēkus ar zināšanām, mēs varam daudz”, saka Kaiva.
Arī Gatis uzsver, ka pēc katra kursa mainās redzējums: “Redzu lietas, ko spēju mainīt un uzlabot savā vienībā, lai mēs kļūtu vēl efektīvāki. Dažas lietas pat varētu ieviest vispār bruņotajos spēkos, bet sāksim katrs ar sevi”, smaidot nosaka Gatis, piebilstot, ka viņa redzējums par bruņotajiem spēkiem un aizsardzību krietni paplašinājās pēc tā sauktā kaprāļu kursa.
Virsseržants Jurģis Baumeisters stāsta, ka viņa rotā tagad ir četri leitnanti: “Esmu lepns, ka manā rotā ir četri kājnieku vadi, un to priekšgalā esmu ieguvis zinošus cilvēkus, kas ir kā paraugs pārējiem un arī atbalsts man kā rotas komandierim. Šādu pakāpju zemessargu vidū nav daudz, bet nav arī daudz to, kas gatavi pieņemt izaicinājumu iziet šo kursu.”
Baumeisters atzīst, ka, lai arī viņš ir jauno leitnantu mentors, viņš arī pats mācās no viņiem: “Zemessardzes vada komandiera kurss prasa laiku un disciplīnu, bet kurss arī parāda, ka tev ir raksturs un motivācija to pabeigt, tur arī parādās Latvijas mīlestība – ne vārdos, bet darbos. Es varu viņiem uzticēties, paļauties, un man kā rotas komandierim tas ir ļoti svarīgi. Katrs no šiem četriem cilvēkiem ir ar savu raksturu, uzskatiem, idejām, domāšanu, bet tieši šī dažādība ļauj mums labi mijiedarboties, apmainīties ar idejām, lai, saliekot tās kopā , dabūtu visizcilāko rezultātu. To es saucu par izcilu komandu.”
Noderēs noturība un disciplīna
Ja kāds zemessargs nevēlas apstāties pie pakāpes kaprālis, bet iet tālāk pa militārās karjeras kāpnēm un iegūt virsnieka pakāpi, tas ir izdarāms, lai arī jāapbruņojas ar izturību, saka 27. kājnieku bataljona leitnanti.
Kaiva iesaka rūpīgi izlasīt visu pieejamo informāciju, apzināties, ka jāmācās būs daudz: “Man ļoti palīdzēja sarunas ar tiem, kas šo kursu jau izgājuši un var nostādīt realitātes priekšā, jo realitāte ir tāda, ka būs jāiegulda liels paša darbs. Ja tu uzsāc šo, tad esi gatavs iet līdz galam. Iesaku pievērst uzmanību arī fiziskajai formai, tāpat svarīga ir arī psihoemocionālā stabilitāte.”
Tikmēr Gatis saka, ka lielākais izaicinājums viņam nebija fiziskā izturība, bet tieši emocionālā noturība: “Pašdisciplīna ir svarīga, tev atkal jākļūst par studentu, daudz jāmācās, un tas viss pēc darba laika. Bet ir tikai jādara, viss ir pārvarams. Mums ar Kaivu pat bija savs moto – mēs neiesim prom, kamēr mums to nepalūgs, tas palīdzēja.”
Neviens neizkrīt zināšanu dēļ
Nacionālās aizsardzības akadēmijas Zemessardzes vada komandieru kursa priekšnieks kapteinis Māris Skrīvelis stāsta, ka apmācību programma kopš pirmā kursa nemainās, bet tiek uzlabota un koriģēta mācību metodika, lai kurss kļūtu vēl efektīvāks: “Motivācija kursantiem ir augsta, ņemot vērā, ka zināšanas tiek apgūtas sestdienās un svētdienās, kā arī faktu, ka, lai piedalītos nometnēs, kadetiem jāņem atvaļinājumi un faktiski jāziedo apmācībām savs brīvais laiks”.
Arī kapteinis Māris Skrīvelis atzīst, ka kursā ļoti noder pašdisciplīna: “Katru gadu viens vai divi kursanti izstājas, neliels daudzums, bet tomēr, jo sabalansēt mācības ar civilo dzīvi un ģimeni nav viegli, taču ir izdarāmi. Klātienes mācības ir vienā trešā daļa, pārējo lielo darbu kursanti paveic paši, studējot un mācoties mājās. Zināšanu līmeņi kursantiem ir dažādi, ir tādi, kas nupat pabeiguši jaunāko instruktoru kursu, ir tādi, kas Zemessardzē ir jau daudzus gadus un arī piedalījušies dažāda līmeņa cita veida apmācību kursos. Neviens neizkrīt zināšanu dēļ, jo mēs varam pastrādāt individuāli, kursantu daudzums to atļauj, lai abas puses veiksmīgi satiktos izlaidumā. Galvenais ir vēlme šo ceļu noiet līdz galam,” saka kapteinis, piebilstot, ka vada komandiera kurss nav indivīdam, bet ieguvums vienībai, kas saņem motivētu cilvēku, kas spēj šo vienību vadīt.
Virsnieka solījums – mirklis, ko atcerēties uz mūžu
Abi jaunie leitnanti Kaiva un Gatis sarunā norāda, ka ir lepni ar savu sniegumu, Kaiva piebilst, ka izlaidums vien bija episks.
Zemessardzes vada komandieru kursa priekšnieks kapteinis Māris Skrīvelis piekrīt, ka izlaidums jaunajiem virsniekiem ir īpašs pasākums: “Iepriekšējā vakarā pirms izlaiduma jaunie virsnieki dod svinīgo solījumu Rīgas Brāļu kapos. Tā ir tradīcija, kas aizsākta jau Latvijas Kara skolas laikā. Tā kā Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja, virsnieka solījums ir viena no spēcīgākajam tradīcijām, kas kopta jau kopš akadēmijas pirmsākumiem. Tā atmosfēra, pieredzējušie kolēģi, kas ir klātesoši, prezidents, kas pasniedz virsnieka pakāpi, ko tādu var piedzīvot vienreiz mūžā. Un izlaidumā, kad atbrauc audzēkņu komandieri un biedri, es redzu gandarījumu viņu acīs par paveikto”.
Zemessardzē ir vieta izaugsmei
Katrs, kurš pievienojas Zemessardzei, kļūst par daļu no Latvijas drošības mugurkaula. Zemessardzē plecu pie pleca stāv skolotāji, mediķi, uzņēmēji un studenti, visi, kuri tic, ka brīvība ir jāstiprina ar darbiem. Ja jūti sevī šo aicinājumu, pievienojies Zemessardzei, jo tā iemieso tautas gribu sargāt savu zemi. Zvani uz vienoto pieteikšanās tālruni 1811 un piesakies.
Zemessardze ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību.
Tie, kuri vēlas kā zemessargi iegūt arī virsnieka pakāpi, aicināti savās vienībās interesēties par Zemessardzes kājnieku vada komandieru kursu, tādējādi uzlabojot savas vienības kaujas spējas.