Struktūrvienības komandieris stāstīja, ka interese par dienestu Zemessardzē ir viļņveidīga. Pašlaik viņš rēķinās, ka visvairāk cilvēku arī viņa vadītajā struktūrā nonāks caur valsts aizsardzības dienesta iesaukumiem.
Runājot par jaunveidojamo Zemessardzes atbalstītāja statusu, Krjukovs atzīmēja, ka Zemessardzes atbalstītājos tiek gaidīts plašs speciālistu loks, piemēram, speciālisti transportēšanas jautājumos, IT un citu tehnoloģiju zinātāji u.c.
Drošības iestādes kontrolē, lai Zemessardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, un daži tādi esot tikuši atsijāti, piebilda militārpersona.
Krjukovs atzīmēja, ka arī Zemessardze daudz mācās no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatās, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem.