Trešdiena, 6. maijs, 2026 09:04

Zemessardzes komandieris vēlas, lai iedzīvotāji reģionos aktīvāk piesakās dienestā

Foto: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija
Zemessardzes komandieris Aivars Krjukovs vēlētos, lai iedzīvotāji reģionos aktīvāk piesakās dienestā. Krjukovs intervijā TV3 atzina, ka kopumā cerētu uz lielāku pieteikumu skaitu dienestam Zemessardzē. Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties Zemessardzes rindās ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas, bet reģionos iedzīvotāju aktivitāti Krjukovs vēlētos redzēt lielāku.

Struktūrvienības komandieris stāstīja, ka interese par dienestu Zemessardzē ir viļņveidīga. Pašlaik viņš rēķinās, ka visvairāk cilvēku arī viņa vadītajā struktūrā nonāks caur valsts aizsardzības dienesta iesaukumiem.

Runājot par jaunveidojamo Zemessardzes atbalstītāja statusu, Krjukovs atzīmēja, ka Zemessardzes atbalstītājos tiek gaidīts plašs speciālistu loks, piemēram, speciālisti transportēšanas jautājumos, IT un citu tehnoloģiju zinātāji u.c.

Drošības iestādes kontrolē, lai Zemessardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, un daži tādi esot tikuši atsijāti, piebilda militārpersona.

Krjukovs atzīmēja, ka arī Zemessardze daudz mācās no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatās, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem.

