Mācībās zemessargi pilnveidos orientēšanās prasmes apvidū, attīstot spēju pārvietoties gan dienā, gan naktī, izmantojot kartes, kompasu un citus navigācijas līdzekļus. Uzdevumi būs vērsti uz precīzu maršrutu plānošanu, kontrolpunktu sasniegšanu un situācijas izvērtēšanu dažādos apvidos un laikapstākļos.
Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris majors Uldis Dadžāns uzsver: “Orientēšanās prasmes ir būtisks pamats katra zemessarga sagatavotībā, jo tās nodrošina spēju pārliecinoši darboties jebkurā vidē un situācijā. Šādas mācības attīsta ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī patstāvīgu domāšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību. Tieši šīs īpašības stiprina vienības kopējo gatavību un spēju efektīvi reaģēt, aizsargājot Latvijas iedzīvotājus un teritoriju.”
Zemessardzē apmācību process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, īstenojot specializētus treniņus, tostarp orientēšanos, kas ir būtiska gan individuālo prasmju attīstībai, gan vienību savstarpējās sadarbības stiprināšanai, atzīmē Zemessardzes pārstāvji.
Mācību laikā Ropažu novadā zemessargi izmantos mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Ropažu pagasta un Makstenieku apkaimē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās.