Piektdiena, 27.03.2026 14:21
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Piektdiena, 27.03.2026 14:21
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Piektdiena, 27. marts, 2026 10:58

Zemessargi trenēs orientēšanās prasmes Ropažu un Ogres novadā; iespējamas neērtības iedzīvotājiem

OgreNet
Zemessargi trenēs orientēšanās prasmes Ropažu un Ogres novadā; iespējamas neērtības iedzīvotājiem
Foto no arhīva
No 28. līdz 29. martam Ropažu un Ogres novadā norisināsies Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona orientēšanās mācības, informē Zemessardzes pārstāvji.

Mācībās zemessargi pilnveidos orientēšanās prasmes apvidū, attīstot spēju pārvietoties gan dienā, gan naktī, izmantojot kartes, kompasu un citus navigācijas līdzekļus. Uzdevumi būs vērsti uz precīzu maršrutu plānošanu, kontrolpunktu sasniegšanu un situācijas izvērtēšanu dažādos apvidos un laikapstākļos.

Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris majors Uldis Dadžāns uzsver: “Orientēšanās prasmes ir būtisks pamats katra zemessarga sagatavotībā, jo tās nodrošina spēju pārliecinoši darboties jebkurā vidē un situācijā. Šādas mācības attīsta ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī patstāvīgu domāšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību. Tieši šīs īpašības stiprina vienības kopējo gatavību un spēju efektīvi reaģēt, aizsargājot Latvijas iedzīvotājus un teritoriju.”

Zemessardzē apmācību process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, īstenojot specializētus treniņus, tostarp orientēšanos, kas ir būtiska gan individuālo prasmju attīstībai, gan vienību savstarpējās sadarbības stiprināšanai, atzīmē Zemessardzes pārstāvji.

Mācību laikā Ropažu novadā zemessargi izmantos mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Ropažu pagasta un Makstenieku apkaimē iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. 

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?