Ko darīt uzreiz pēc sadursmes?
- Apstājies un paliec notikuma vietā. Sadursme ar meža dzīvnieku ir ceļu satiksmes negadījums – notikuma vietu atstāt nedrīkst;
- Parūpējies par drošību. Ieslēdz avārijas gaismas, uzvelc atstarojošo vesti un izliec avārijas trijstūri, lai brīdinātu citus;
- Novērtē situāciju: vai ir cietušie un vai auto var turpināt ceļu.
Kam zvanīt un kur ziņot?
- Ja ir cietuši cilvēki vai transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu, zvani Valsts policija – 110 vai 112;
- Ja nav cietušo un auto var turpināt ceļu, informē Valsts meža dienestu – to vari izdarīt, ziņojot lietotnē Mednis vai zvanot 67212776;
- Ja pamani uz valsts autoceļa jau sabrauktu dzīvnieku, kas apdraud satiksmi, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555.
Svarīgi – ko nedarīt
- Neatstāj notikuma vietu, pirms situācija ir paziņota atbildīgajiem dienestiem;
- Nekādā gadījumā nepiesavinies un neaizved dzīvnieku no negadījuma vietas. Tas ir aizliegts un var radīt arī veselības riskus;
- Netuvojies ievainotam dzīvniekam un nemēģini to glābt pats – tas var būt agresīvs; speciālistus piesaista atbildīgie dienesti.
Ziemas drošības atgādinājums autovadītājiem
- Krēslā un rītausmā – samazini ātrumu un palielini uzmanību;
- Īpaši piesardzīgi brauc vietās, kur mežs ir tuvu ceļam, pie jaunaudzēm, pļavu un tīrumu malām;
- Uzmanies no apledojuma: strauji manevri vai bremzēšana var beigties ar sānslīdi;
- Uzlabo redzamību: tīrs vējstikls, labas logu tīrīšanas slotiņas, lukturi darba kārtībā, saprātīgi lietotas tālās gaismas.
Noderīgi kontakti
- Ārkārtas gadījumos zvani 112 (Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs) vai 110 (Valsts policija);
- Valsts meža dienests (ziņo arī lietotnē Mednis): 67212776
- Latvijas Valsts ceļi (satiksmes informācija/bīstamība uz valsts ceļiem): 80005555