Ziemā sadursme ar dzīvnieku var notikt pēkšņi – kā pareizi rīkoties?

Ziemā sadursme ar dzīvnieku var notikt pēkšņi – kā pareizi rīkoties?
Foto: Ogres novads
Ziemā sadursme ar dzīvnieku var notikt pēkšņi – kā pareizi rīkoties?

Iestājoties īstai ziemai, uz ceļiem pieaug risks sastapt meža dzīvniekus – īpaši krēslā un rītausmā, kā arī vietās, kur ceļi tiek kaisīti ar sāls maisījumu, kas var piesaistīt dzīvniekus. Ja tomēr notikusi sadursme, ir svarīgi rīkoties pareizi – gan drošības, gan likuma prasību dēļ.

Ko darīt uzreiz pēc sadursmes?

  • Apstājies un paliec notikuma vietā. Sadursme ar meža dzīvnieku ir ceļu satiksmes negadījums – notikuma vietu atstāt nedrīkst;
  • Parūpējies par drošību. Ieslēdz avārijas gaismas, uzvelc atstarojošo vesti un izliec avārijas trijstūri, lai brīdinātu citus;
  • Novērtē situāciju: vai ir cietušie un vai auto var turpināt ceļu.

Kam zvanīt un kur ziņot?

  • Ja ir cietuši cilvēki vai transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu, zvani Valsts policija – 110 vai 112;
  • Ja nav cietušo un auto var turpināt ceļu, informē Valsts meža dienestu – to vari izdarīt, ziņojot lietotnē Mednis vai zvanot 67212776;
  • Ja pamani uz valsts autoceļa jau sabrauktu dzīvnieku, kas apdraud satiksmi, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pa diennakts bezmaksas tālruni 80005555.

Svarīgi – ko nedarīt

  • Neatstāj notikuma vietu, pirms situācija ir paziņota atbildīgajiem dienestiem;
  • Nekādā gadījumā nepiesavinies un neaizved dzīvnieku no negadījuma vietas. Tas ir aizliegts un var radīt arī veselības riskus;
  • Netuvojies ievainotam dzīvniekam un nemēģini to glābt pats – tas var būt agresīvs; speciālistus piesaista atbildīgie dienesti.

Ziemas drošības atgādinājums autovadītājiem

  • Krēslā un rītausmā – samazini ātrumu un palielini uzmanību;
  • Īpaši piesardzīgi brauc vietās, kur mežs ir tuvu ceļam, pie jaunaudzēm, pļavu un tīrumu malām;
  • Uzmanies no apledojuma: strauji manevri vai bremzēšana var beigties ar sānslīdi;
  • Uzlabo redzamību: tīrs vējstikls, labas logu tīrīšanas slotiņas, lukturi darba kārtībā, saprātīgi lietotas tālās gaismas.

Noderīgi kontakti

  • Ārkārtas gadījumos zvani 112 (Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs) vai 110 (Valsts policija);
  • Valsts meža dienests (ziņo arī lietotnē Mednis): 67212776
  • Latvijas Valsts ceļi (satiksmes informācija/bīstamība uz valsts ceļiem): 80005555
