Pagājušajā nedēļā Talsu novadā, vizinoties uz mašīnai piestiprināta maisa, gāja bojā pusaudze. Savukārt nedēļas nogalē Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki izglāba pusaudzi, kurš no slidkalniņa uzbrauca uz Lielupes ledus, un ledus ielūza. Arī Lielvārdes novadā pagājušajā nedēļā Daugavas ledū ielūza cilvēks, kurš tika izglābts.
Par šo nedēļas nogali statistika vēl nav pilnībā apkopota, bet iepriekšējā nedēļas nogalē Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā palīdzība sniegta 110 bērniem, kuri guvuši traumas, baudot ziemas priekus.
"Bērnu traumatisma statistikas rādītāju augstākais punkts vasaras un ziemas brīvlaikos un nedēļas nogalēs nav pārsteigums. Pavadīt laiku ārā un priecāties ir veselīgi un nepieciešami! Mūsu rūpēs par bērnu veselību ietilpst pienākums atgādināt būt arī piesardzīgiem un pēc iespējas izvairīties no traumu gūšanas. No sadzīviskām neuzmanības traumām mūs var pasargāt pārdomāta sezonai piemērotu apavu izvēle, bet par traumām, kas gūtas ziemas prieku laikā, bērnus var pasargāt pārdomāta rīcība," saka Bērnu klīniskās universitātes bērnu traumu, ortopēdijas un mugurkaula ķirurgs Jānis Upenieks.
Ziemas jautrībā bērni visbiežāk traumas gūst, braucot pa slīdkalniņiem un saskrienoties viens ar otru, nespējot nokontrolēt slīdēšanas trajektoriju un ieskrienot kādā šķērslī, vai krītot, slidojot ar slidām slidotavā vai spēlējot kādu ziemas sporta veidu. Retāk traumas gūtas, sadzīviskās situācijās paslīdot. Visbiežāk bērniem ziemā jāārstē roku un kāju lūzumi un dažādas galvas traumas.
Bērnu slimnīcas speciālisti aicina vecākus apzinīgi izvērtēt izvēlēto ziemas izklaides vietu drošumu, un bērniem vēlreiz piekodināt būt piesardzīgiem arī pašiem.