Zinību dienā avārijās cietuši astoņi cilvēki, bet pie stūres reibumā pieķerti astoņi vadītāji

Leta
Zinību dienā avārijās cietuši astoņi cilvēki, bet pie stūres reibumā pieķerti astoņi vadītāji
Foto: Valsts policija
Zinību dienā ceļu satiksmes negadījumos cietuši astoņi cilvēki, bet pie stūres reibumā pieķerti astoņi spēkratu vadītāji, informēja Valsts policijā.

Kopumā valstī reģistrēti 126 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem septiņi bijuši ar cietušajiem. Starp cietušajiem ir arī viens gājējs un viens velosipēdists Rīgas reģionā, kā arī viens velosipēdists Zemgalē.

Kopumā Rīgas reģionā reģistrēti 73 ceļu satiksmes negadījumi, Zemgalē un Latgalē - 14, Kurzemē - 13, bet Vidzemē - 12.

Visiem šoferiem, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, draud kriminālatbildība. Vienam tiks konfiscēts spēkrats, bet no pārējiem piedzīta tā vērtība.

Ceļu satiksmes jomā kopumā pieņemti 359 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 157 par ātruma pārsniegšanu un seši par agresīvu braukšanu.

Pirmdienas rītā Cēsu novada Veselavas pagastā, apgāžoties traktoram "Yanmar", gāja bojā tā vadītājs. Par notikušo sākts kriminālprocess.

