2024.gads ģimenes vērtību aizstāvībā bijis par dzīvību, identitāti un demogrāfiju

Šajā gadā Asociācija “Ģimene” turpināja uzsvērt demogrāfijas jautājumu nozīmi Latvijas nākotnes kontekstā. Šis gads iezīmējās ar vairākām nozīmīgām diskusijām, tostarp Demogrāfijas lietu padomes sēdēm. Asociācija aktīvi piedalījās valsts informatīvo ziņojumu izvērtēšanā un norādīja uz būtiskiem trūkumiem atbalsta politikas plānošanā.

Galvenie Asociācijas priekšlikumi ietvēra:

- “Pirmā bērna politikas” ieviešanu, uzsverot nepieciešamību nodrošināt ģimenēm pietiekamu atbalstu jau pirmā bērna piedzimšanas un audzināšanas posmā.

- Sociālā nodrošinājuma uzlabošanu daudzbērnu ģimenēm, īpaši attiecībā uz ienākumu aizstāšanu zīdaiņu aprūpes laikā.

- Kritiku par migrācijas pasākumu izvirzīšanu kā risinājumu demogrāfijas problēmām.

Asociācija “Ģimene” piedalījusies vairākās nozīmīgās atvērtās diskusijās. Tostarp, īpaši demogrāfijas problemātikai veltītai diskusijai “Kāpēc dzimst tik maz bērnu?”, ko organizēja Demos.lv, un kurā piedalījās vadošie eksperti un sabiedrības pārstāvji, lai rastu praktiskus risinājumus dzimstības veicināšanai.

Asociācija izsaka pateicību domubiedriem par jaunas vērtību kampaņas izveidošanu. Latvijā aizsākusies kampaņa “ĻAUJ MAN PIEDZIMT”, kurā gada laikā tiks vērsta lielāka sabiedrības uzmanība uz cilvēka dzīvības vērtību. Kampaņas organizatori sola doties uz dažādām Latvijas vietām ar izbraukuma lekcijām, kā arī aicina NVO un draudzes veidot īpašus tematiskus vakarus, kuros runāt par dzīvības jautājumiem no dažādām pusēm.

Plašs interesentu loks konferencēs

Izgaismojot cilvēka un ģimenes identitātes jautājumus, gada sākumā tika aizvadīta vērienīga starptautiskā konference “Cilvēka un ģimenes identitāte šodien un mūžīgi”, ko rīkoja Kristīgo mediķu biedrība sadarbībā ar Asociāciju “Ģimene” un Latvijas Vīru biedrību. Vienuviet Rīgā tika pulcēti vairāk nekā 210 dalībniekus no 15 dažādām valstīm. Konferencē ar saviem priekšlasījumiem uzstājās ADF International vecākā padomniece Eiropā Adina Portaru, Zviedrijas vadošās kristiešu domnīcas un pētniecības institūta direktors Pers Everts, Kristīgo medicīnas un zobārstu asociācijas vecākais viceprezidents no ASV Džefrijs Barrovs, mācītājs Nenads Radeka no Serbijas, kā arī elektrotehnoloģijas un komunikācijas inženieris Olivers Steiners no Vācijas.

Kā īpašais viesis konferencē uzstājās Somijas parlamenta deputāte Paivi Rasanena.

Konferences laikā tika iedibināti jauni sadarbības kontakti ar ārvalstu un Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kā arī tika aizsākts darbs pie latviešu valodā tulkotas grāmatas “Vīrietis, sieviete, ko mums stāsta neirozinātne” izdošanas.

Grāmata savu atklāšanu piedzīvoja 26.oktobrī Kristīgo Mediķu Biedrības rīkotā konferencē “VĪRIETIS UN SIEVIETE“. Konferencē varēja dzirdēt dažādu lektoru uzrunas, kuru kopīgais mērķis bija klausītājiem vēstīt to, kādas ir kopīgās un atšķirīgās iezīmes vīrietim un sievietei, un kādas atbildes uz šīm tēmām sniedz neirozinātne, Bībele un lektoru iegūtā dzīves pieredze. Konferences otrajā daļā notika grāmatas “VĪRIETIS UN SIEVIETE – KO MUMS STĀSTA NEIROZINĀTNE” prezentācija ar paša autora Prof. Renē Ekošāra piedalīšanos.

Grāmatu ir iespējams iegādāties www.parakletos.lv mājas lapā.

Starptautiska pieredze

Asociācija “Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs š.g. 25.oktobrī piedalījās Eiropas Savienības Pilsoniskās sadarbības padomes (EuCET) organizētajā konferencē “Intelektuālie patrioti Eiropai”

Budapeštā, 2024. gada 25.-26. oktobrī, norisinājās Eiropas Savienības Pilsoniskās sadarbības padomes (EuCET) 5. starptautiskā konference ar nosaukumu “Intelektuālie patrioti Eiropai”. Šajā konferencē ar savu redzējumu un vēstījumu piedalījās arī Latvijas biedrības Asociācija “Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs. Viņš runāja par konservatīvo kustību nepieciešamību definēt skaidrus mērķus un vienoties par vērtībām, kas ir būtiskas tradicionālo ģimenes vērtību un nacionālās identitātes saglabāšanai.

Miera gājienā, kas notika 2024. gada maijā Ungārijā, Asociācija “Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs uzsvēra, ka “miers nāk no Dieva. Nebūs miera, nebūs ģimeņu. Nebūs ģimeņu, nebūs nākotnes.”

Savukārt, Asociācijas “Ģimene” valdes loceklis Kaspars Herbsts no 6. līdz 8. jūnijam piedalījās ADF International rīkotajā reģionālajā sammitā, kura galvenā tēma bija “Kam pieder bērni? Ģimenes, ticības un valsts nākotne”, pievēršoties valsts regulējumu radītajām problēmām, kas apdraud vecāku tiesības rūpēties par savu bērnu garīgo, psiholoģisko un fizisko labklājību. Diskusijās tika analizētas attiecības starp valsti un pilsoņiem, kā arī draudi ģimeņu dabiskajām tiesībām. Samita mērķis bija apvienot dalībniekus, lai atjaunotu pilsoņu un ģimeņu tiesības, kas var ietekmēt likumus un kultūru nākamajām paaudzēm.