Kristīgā izdevniecība "SPCK" norāda, ka pieaugums vērojams visās vecuma grupās, bet īpaši jauniešu vidū. Pēc izdevniecības pārstāvju teiktā, tas liecina, ka arvien vairāk cilvēku meklē jēgu, cerību un stabilitāti strauji mainīgajā pasaulē.
Eksperti uzsver, ka, lai gan jaunajai paaudzei ir pieejams viss – sociālie tīkli, informācija un izklaide –, daudzi joprojām jūt, ka ar to nepietiek. Tāpēc pieaug interese par garīgiem jautājumiem un Svētajiem Rakstiem.
Šī tendence sakrīt arī ar citām pazīmēm: palielinās baznīcu apmeklējums, pieaug dalība kristīgajos kursos, piemēram, "Alfa", un vairāk cilvēku interesējas par ticības jautājumiem.
Tas viss liecina, ka, neskatoties uz digitālo laikmetu, Bībele joprojām ir grāmata, kuru cilvēki meklē, lai atrastu atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem, vēsta Latvijas Kristīgais radio.