Otrdiena, 17. marts, 2026 13:22

2025. gadā pieauga Bībeles pārdošanas apjomi

OgreNet
2025. gadā pieauga Bībeles pārdošanas apjomi
Publicitātes foto: www.lkr.lv
Otrdiena, 17. marts, 2026 13:22

2025. gadā pieauga Bībeles pārdošanas apjomi

OgreNet

Jaunākie grāmatu tirgus dati rāda pārsteidzošu tendenci – Bībeles pārdošanas apjomi 2025. gadā ievērojami pieauguši. Pēc "NielsenIQ BookData" informācijas, pagājušajā gadā Bībeļu pārdošana pieauga par 19%, sasniedzot aptuveni 7 miljonus eiro. Salīdzinājumam – 2019. gadā tie bija apmēram 4 miljoni eiro, informē Latvijas Kristīgais radio.

Kristīgā izdevniecība "SPCK" norāda, ka pieaugums vērojams visās vecuma grupās, bet īpaši jauniešu vidū. Pēc izdevniecības pārstāvju teiktā, tas liecina, ka arvien vairāk cilvēku meklē jēgu, cerību un stabilitāti strauji mainīgajā pasaulē.

Eksperti uzsver, ka, lai gan jaunajai paaudzei ir pieejams viss – sociālie tīkli, informācija un izklaide –, daudzi joprojām jūt, ka ar to nepietiek. Tāpēc pieaug interese par garīgiem jautājumiem un Svētajiem Rakstiem.

Šī tendence sakrīt arī ar citām pazīmēm: palielinās baznīcu apmeklējums, pieaug dalība kristīgajos kursos, piemēram, "Alfa", un vairāk cilvēku interesējas par ticības jautājumiem.

Tas viss liecina, ka, neskatoties uz digitālo laikmetu, Bībele joprojām ir grāmata, kuru cilvēki meklē, lai atrastu atbildes uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem, vēsta Latvijas Kristīgais radio.

