Sestdiena, 17.01.2026 15:21
Dravis, Tenis
Sestdiena, 17.01.2026 15:21
Dravis, Tenis
Sestdiena, 17. janvāris, 2026 13:46

Aborts bija galvenais nāves cēlonis pasaulē 2025.gadā

Latvijas Kristīgais radio
Aborts bija galvenais nāves cēlonis pasaulē 2025.gadā
Foto: LifeNews.com
Sestdiena, 17. janvāris, 2026 13:46

Aborts bija galvenais nāves cēlonis pasaulē 2025.gadā

Latvijas Kristīgais radio

2025.gadā visā pasaulē tika veikti vairāk nekā 73 miljoni abortu, padarot abortu par galveno nāves cēloni pagājušajā gadā. Šis skaitlis ir balstīts uz Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm, ko apkopojusi globālā datu izsekošanas platforma Worldometers.

Worldometers kopējie dati, kas balstīti uz PVO faktu lapu, liecina, ka ikgadējais abortu skaits pasaulē ir aptuveni 39 uz 1000 sievietēm vecumā no 15 līdz 49 gadiem. Tiek lēsts, ka 61% no neplānotām grūtniecībām, kas ir 121 miljona gadā, beidzās ar abortu.

Salīdzinot ar citiem nāves cēloņiem, aborti ievērojami pārsniedza visus pārējos. Tiek ziņots, ka 2025. gadā vēzis izraisīja 10 miljonus nāves gadījumu, ar smēķēšanu saistītas slimības - 6,2 miljonus, infekcijas slimības - 17 miljonus un HIV/AIDS - 2 miljonus.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?