Worldometers kopējie dati, kas balstīti uz PVO faktu lapu, liecina, ka ikgadējais abortu skaits pasaulē ir aptuveni 39 uz 1000 sievietēm vecumā no 15 līdz 49 gadiem. Tiek lēsts, ka 61% no neplānotām grūtniecībām, kas ir 121 miljona gadā, beidzās ar abortu.
Salīdzinot ar citiem nāves cēloņiem, aborti ievērojami pārsniedza visus pārējos. Tiek ziņots, ka 2025. gadā vēzis izraisīja 10 miljonus nāves gadījumu, ar smēķēšanu saistītas slimības - 6,2 miljonus, infekcijas slimības - 17 miljonus un HIV/AIDS - 2 miljonus.