Abu Dabi atrastais krusts norāda un reģiona lomu kristietības izplatībā Āzijā

Krusta, kas redzams uz plāksnes, dizains atgādina Golgātu, bet no tā pamatnes izaug augi – reģionālai kultūrai raksturīgi elementi. Arheologi uzskata, ka plāksne ar krustu ir bijusi svēta relikvija, iespējams, piestiprināta pie sienas, kur ticīgie lūguši.
Galvenā arheoloģe Marija Gajevska skaidro: “Katrs krusta elements ietver reģionālos motīvus. Tas mums atklāj, ka kristietība šeit ne tikai pastāvēja, bet arī plauka, vizuāli pielāgojās tās vietējai videi. Šeit bija apmetušies kristieši, kuri nevis tikai eksistēja, bet pavisam noteikti plauka.”
Interesanti, ka uz plāksnes aizmugures atklāts skaidri redzams pirksta nospiedums – iespējams, tās radītāja atstāts pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Izrakumi liecina, ka tur dzīvojuši ietekmīgi mūki, kuri mita ērtās kaļķakmens un koraļļu mājās ar pagalmiem un ūdens cisternām. Viņu dzīve ne tuvu nelīdzinājās askētismam. Izrakumos tāpat atrasti arī keramikas un stikla trauki, kā arī mazs zaļš flakons, kas, visticamāk, saturējis eļļu vai rožūdeni. Eksperti uzsver, ka šis atradums sniedz unikālu ieskatu kristietības izplatībā uz Austrumiem un dod ieskatu Arābijas pussalas lomā ticības izplatībai Āzijas teritorijās.