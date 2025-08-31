Svētdiena, 31.08.2025 22:29
Sestdiena, 30. augusts, 2025 10:00

Abu Dabi atrastais krusts norāda un reģiona lomu kristietības izplatībā Āzijā

Latvijas Kristīgais radio
Abu Dabi atrastais krusts norāda un reģiona lomu kristietības izplatībā Āzijā
Foto: UAE Department of Culture and Tourism
Sestdiena, 30. augusts, 2025 10:00

Abu Dabi atrastais krusts norāda un reģiona lomu kristietības izplatībā Āzijā

Latvijas Kristīgais radio

Sir Bani Jas salā Abu Dabi atrasta 1400 gadu sena plāksne ar krusta attēlu, kas sniedz jaunu skatījumu uz kristietības izplatību 7.– 8. gadsimtā. Plāksne ir 27 cm augsta, 17 cm plata un mazāk nekā 2 cm bieza.

Krusta, kas redzams uz plāksnes, dizains atgādina Golgātu, bet no tā pamatnes izaug augi – reģionālai kultūrai raksturīgi elementi. Arheologi uzskata, ka plāksne ar krustu ir bijusi svēta relikvija, iespējams, piestiprināta pie sienas, kur ticīgie lūguši.

Galvenā arheoloģe Marija Gajevska skaidro: “Katrs krusta elements ietver reģionālos motīvus. Tas mums atklāj, ka kristietība šeit ne tikai pastāvēja, bet arī plauka, vizuāli pielāgojās tās vietējai videi. Šeit bija apmetušies kristieši, kuri nevis tikai eksistēja, bet pavisam noteikti plauka.”

Interesanti, ka uz plāksnes aizmugures atklāts skaidri redzams pirksta nospiedums – iespējams, tās radītāja atstāts pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Izrakumi liecina, ka tur dzīvojuši ietekmīgi mūki, kuri mita ērtās kaļķakmens un koraļļu mājās ar pagalmiem un ūdens cisternām. Viņu dzīve ne tuvu nelīdzinājās askētismam. Izrakumos tāpat atrasti arī keramikas un stikla trauki, kā arī mazs zaļš flakons, kas, visticamāk, saturējis eļļu vai rožūdeni. Eksperti uzsver, ka šis atradums sniedz unikālu ieskatu kristietības izplatībā uz Austrumiem un dod ieskatu Arābijas pussalas lomā ticības izplatībai Āzijas teritorijās.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
