Adventa kalendārā tiks pievērsta uzmanība šiem jautājumiem: “kas ir Dieva Baznīca, kāda tā ir un kāda ir dažādu cilvēku pieredze tajā? Advents – Kristus gaidīšanas laiks ir piemērots brīdis, kad paraudzīties uz Baznīcu un citiem cilvēkiem sev apkārt un saskatīt kā Kristus nāk pie mums caur tiem“.
Šī gada Adventa kalendāra lietotājiem būs iespēja lasīt fragmentus no Baznīcas dokumentiem par to, kas ir Baznīca, kā arī dzirdēt dažādu cilvēku liecības, kāda ir viņu pieredze ar Baznīcu un tās misiju. “Tas viss Tev ļaus iedziļināties Baznīcas noslēpumā, kurā sastopam Jēzu un kuras daļa esi arī Tu. Tāpat ceru, ka tas mudinās Tevi pašu pārdomāt, kāda ir Tava pieredze ar Baznīcu, kā Tu tajā sastopi Kristu un kāda ir Tava līdzdalība tās misijā.
Adventa kalendāram būs iespēja sekot līdzi Radio Marija Latvija mājaslapā un sociālo tīklu kontos, kā arī vietnē Katolis.lv un tās sociālo tīklu kontos. Tāpat kalendāra katras dienas pārdomu saņemšanai savā e-pastā var pieteikties ŠEIT.
Jau vairākus gadus kustības “Pro Sanctitate“ pārstāves Latvijā rūpējas par to, lai arī bērniem būtu iespēja kopīgi gatavoties Kristus dzimšanas svētkiem. Adventa kalendāra ietvaros kustības “Pro Sanctitate” Latvijas kopienas Facebook KONTĀ ik dienu tiks ievietoti katrai dienai sagatavoti video. “Dienu pēc dienas dosimies ceļā uz silīti, kur Ziemassvētkos piedzimst Jēzus. Šis ir laiks, lai mācītos klausīties, lūgties, iepazīt Veco Derību, kurā Izraēļa tauta gaidīja savu Mesiju, kā arī sagatavotu mūsu sirdis Jēzus – Dieva Dēla – piedzimšanas priekam,” raksta kalendāra veidotājas. Gatavoties Kristus dzimšanai bērniem palīdzēs Adventa laika svētie, Dievmāte un Jāzeps, trīs Austrumu gudrie un Betlēmes gani.