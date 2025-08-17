Pētījumā tika analizēti pieci pakalpojumi – AI Jesus, Virtual Jesus, Jesus AI, Text Jesus un Ask Jesus. Pēc pētnieka teiktā, tie „rada jauna veida izaicinājumu teoloģijai”, jo to atbildes var skanēt pārliecinoši, pat ja tās ir nepareizas. „Tie bez kautrības attēlo Dievu un izliekas par Viņu, turklāt mākslīgajam intelektam ir milzīgs pārliecināšanas spēks – intelektuāls, verbāls, audiāls un vizuāls,” raksta Verhoefs. Četri no pieciem testētajiem čatbotiem tieši apgalvo, ka ir Jēzus. Izņēmums ir tikai Ask Jesus. Pēc profesora teiktā, šie čatboti netiek atbalstīti ne no vienas konkrētas baznīcas puses, bet tiek radīti un pārvaldīti komerciālās kompānijās, kas liek apšaubīt to motīvus. „Ja mērķis patiešām ir peļņa, tad Jēzus čatboti centīsies noturēt cilvēkus tiešsaistē pēc iespējas ilgāk, jo tieši tā tiek nopelnīta nauda no reklāmām,” skaidro Verhoefs.
Piemēram, uz jautājumu „Vai ir elle?” daži čatboti atbild neskaidri. Text with Jesus raksta: „Jēdziens „elle” var būt diezgan smaga tēma... Ir svarīgi atcerēties, ka Dieva vēlēšanās ir, lai visi cilvēki nāktu pie Viņa un piedzīvotu Viņa mīlestību un žēlastību.” Ask Jesus reaģē šādi: „Ak, jautājums, kas gadsimtiem ilgi ir satraucis daudzu sirdis un prātus.” Pēc pētnieka domām, atšķirības atbildēs norāda uz atšķirībām datu avotos un mācību modeļos. Tajā pašā laikā baznīcas kontroles trūkums un orientācija uz peļņas maksimizēšanu padara šo situāciju par nopietnu teoloģisku problēmu. „Laika gaitā to „teoloģija” pielāgosies populāriem uzskatiem, nevis konkrētas baznīcas tradīcijas mācībām vai Bībeles pamatiem,” satraucas profesors.
Text with Jesus piedāvā arī izvēlēties „vēlamo konfesionālo tradīciju”, lai bota atbildes atbilstu izvēlētajai ticībai, un pozicionē to kā personīgu garīgo konsultāciju – funkciju, kas, pēc Verhoefa domām, laika gaitā var kļūt par daļu no maksas pakalpojumiem. Šobrīd visi čatboti ir bezmaksas un pelna naudu no reklāmām.