Organizatori ir pārliecināti, ka teju katrā draudzē ir kāds mūziķis, kurš uzticīgi un ar sirdi kalpo Dievam – spēlē ērģeles, dzied, vada kori vai slavēšanas grupu. "Nereti šie kalpotāji paliek nepamanīti plašākai sabiedrībai, jo viņu kalpošana notiek baznīcu balkonos vai aizkulisēs. Taču mūzika ir neatņemama dievkalpojumu sastāvdaļa – tā palīdz piedzīvot Dieva klātbūtni, uzrunā sirdis un padara kopīgo sanākšanu vēl krāšņāku un piepildītāku.
Tieši tādēļ šī nominācija ir iespēja pateikt sirsnīgu paldies draudžu mūziķiem par viņu kalpošanu, kā arī izlozes kārtībā īpaši godināt vienu no viņiem, piešķirot pateicības balvu “Baznīcmūziķis 2026”," aicina organizatori.
2025. gadā titulu “Baznīcmūziķis 2025” ieguva LELB Gulbenes, Velēnas un Lejasdraudzes ērģelniece Inga Kalniņa.
Kā pieteikt nominantu?
- Aizpildi nominanta pieteikuma anketu, atbildot uz visiem jautājumiem.
- Sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju par nominantu, viņa kalpošanas jomām un draudzēm, kurās viņš kalpo.
- Iesniedz aizpildīto anketu.
1. martā notiks izloze, kurā tiks noteikts pateicības balvas ieguvējs.
Par izlozes rezultātiem pieteikuma iesniedzēji tiks informēti personīgi – ar SMS vai e-pasta starpniecību.
Papildus informāciju var atrast Facebook lapā “LEAF evaņģelizācijas grupa”.
Pieteikuma anketa pieejama šeit.