Pirmdiena, 05.01.2026 13:22
Sīmanis, Zintis
Pirmdiena, 05.01.2026 13:22
Sīmanis, Zintis
Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 13:02

Aicina nominēt draudžu mūziķus titulam “Baznīcmūziķis 2026”

Viktorija Slavinska-Kostigova
Aicina nominēt draudžu mūziķus titulam “Baznīcmūziķis 2026”
“Nāciet, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam!” (Ps. 95:1)
Pirmdiena, 5. janvāris, 2026 13:02

Aicina nominēt draudžu mūziķus titulam “Baznīcmūziķis 2026”

Viktorija Slavinska-Kostigova

Iesākoties 2026. gadam, LEAF evaņģelizācijas grupa un tās struktūrvienība “Cantate Domino” ar prieku jau trešo gadu pēc kārtas izsludina baznīcas mūziķu nomināciju, aicinot draudzes visā Latvijā pieteikt savus dedzīgos un pašaizliedzīgos mūzikas kalpotājus.

Organizatori ir pārliecināti, ka teju katrā draudzē ir kāds mūziķis, kurš uzticīgi un ar sirdi kalpo Dievam – spēlē ērģeles, dzied, vada kori vai slavēšanas grupu. "Nereti šie kalpotāji paliek nepamanīti plašākai sabiedrībai, jo viņu kalpošana notiek baznīcu balkonos vai aizkulisēs. Taču mūzika ir neatņemama dievkalpojumu sastāvdaļa – tā palīdz piedzīvot Dieva klātbūtni, uzrunā sirdis un padara kopīgo sanākšanu vēl krāšņāku un piepildītāku.

Tieši tādēļ šī nominācija ir iespēja pateikt sirsnīgu paldies draudžu mūziķiem par viņu kalpošanu, kā arī izlozes kārtībā īpaši godināt vienu no viņiem, piešķirot pateicības balvu “Baznīcmūziķis 2026”," aicina organizatori.

2025. gadā titulu “Baznīcmūziķis 2025” ieguva LELB Gulbenes, Velēnas un Lejasdraudzes ērģelniece Inga Kalniņa.

Kā pieteikt nominantu?

- Aizpildi nominanta pieteikuma anketu, atbildot uz visiem jautājumiem.

- Sniedz pēc iespējas detalizētāku informāciju par nominantu, viņa kalpošanas jomām un draudzēm, kurās viņš kalpo.

- Iesniedz aizpildīto anketu.

1. martā notiks izloze, kurā tiks noteikts pateicības balvas ieguvējs.

Par izlozes rezultātiem pieteikuma iesniedzēji tiks informēti personīgi – ar SMS vai e-pasta starpniecību.

Papildus informāciju var atrast Facebook lapā “LEAF evaņģelizācijas grupa”.

Pieteikuma anketa pieejama šeit.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?