Ceturtdiena, 09.10.2025 16:02
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:02
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 2. maijs, 2021 07:00

Aicina stingri ievērot epidemioloģiskās drošības prasības dievnamos arī pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienu svētkos

TM/ogrenet.lv/lsm.lv
Aicina stingri ievērot epidemioloģiskās drošības prasības dievnamos arī pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienu svētkos
Svētdiena, 2. maijs, 2021 07:00

Aicina stingri ievērot epidemioloģiskās drošības prasības dievnamos arī pareizticīgo un vecticībnieku Lieldienu svētkos

TM/ogrenet.lv/lsm.lv

Lieldienu svinībās arī pareizticīgo un vecticībnieku konfesijās, Tieslietu ministrija (TM) vērš uzmanību uz nepieciešamību stingri ievērot epidemioloģiskās drošības prasības arī svētku laikā un aicina īpaši apmeklētājus rūpīgi izvērtēt vajadzību un riskus apmeklēt publiskās vietas, tajā skaitā arī dievnamus.

Dievnamos jāievēro šādas epidemioloģiskās drošības prasības:

-apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs;
-jāievēro divu metru distance;
-vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;
-pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;
-reliģiskajām organizācijām ir jānodrošina, ka netiek pārsniegts to cilvēku skaits, kas atbilstoši noteiktajām prasībām drīkst atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā;
-reliģiskajās organizācijās jābūt pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
-noturot dievkalpojumus, reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls pēc iespējas izvairās no tiešā kontakta un kopīgu priekšmetu lietošanas;
-dievnamos nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.


Tieslietu ministrija ir uzrunājusi visas reliģiskās savienības (baznīcas) par nepieciešamību ievērot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Tieslietu ministrija norāda, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

Svētdien, 2. maijā, Lieldienas svin pareizticīgie un vecticībnieki. Kopumā Latvijā tie ir aptuveni 400 000 cilvēku. Savā šī gada vēstījumā Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Lieldienas nodēvējis par svētkiem, kuros mēs svinam cilvēka savienošanos ar Dievu, tādēļ aicinājis neļauties grūtsirdībai, bet caur ticību Kristus uzvarai piepildīt sevi ar mīlestību, mieru un prieku. 

LTV1 tiešraide (arhīvs)- Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?