Dievnamos jāievēro šādas epidemioloģiskās drošības prasības:
-apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs;
-jāievēro divu metru distance;
-vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;
-pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;
-reliģiskajām organizācijām ir jānodrošina, ka netiek pārsniegts to cilvēku skaits, kas atbilstoši noteiktajām prasībām drīkst atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā;
-reliģiskajās organizācijās jābūt pieejamiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
-noturot dievkalpojumus, reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls pēc iespējas izvairās no tiešā kontakta un kopīgu priekšmetu lietošanas;
-dievnamos nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
Tieslietu ministrija ir uzrunājusi visas reliģiskās savienības (baznīcas) par nepieciešamību ievērot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
Tieslietu ministrija norāda, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.
Svētdien, 2. maijā, Lieldienas svin pareizticīgie un vecticībnieki. Kopumā Latvijā tie ir aptuveni 400 000 cilvēku. Savā šī gada vēstījumā Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Lieldienas nodēvējis par svētkiem, kuros mēs svinam cilvēka savienošanos ar Dievu, tādēļ aicinājis neļauties grūtsirdībai, bet caur ticību Kristus uzvarai piepildīt sevi ar mīlestību, mieru un prieku.
LTV1 tiešraide (arhīvs)- Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums šeit: