Arī šogad koncertā piedalīsies daudzi brīvprātīgie Rīgas Lutera draudzes mūzikas draugi – “Putnu balle”, Brass kvintets (vad.Jānis Ivuškāns), “Sudden Lights”, “Ze band”, Anneli Arro & Rihards Lībietis, Lutera kvartets, Intars Busulis un Kārlis Lācis, kā arī Kaspars Zemītis un Renārs Kaupers.
"Vasarsvētki būs, jo tie ceļ mūs Gara augstumos. Visu var atlikt, pārlikt, atcelt un pārcelt, tikai ne Garu. Jo tas ir kā uguns, kā vējš, kā ūdens. Ja tas plūst, tad plūst, ja pūš, tad pūš, ja deg, tad deg. Neatliksim to, kas rada spontānu prieku, bijību, cerību, uzticēšanos cilvēkiem!"saka Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs.