Ceturtdiena, 09.10.2025 16:02
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:02
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 23. maijs, 2021 08:50

Aicina uz Vasarsvētku koncertu tiešsaistē

Aicina uz Vasarsvētku koncertu tiešsaistē
Svētdiena, 23. maijs, 2021 08:50

Aicina uz Vasarsvētku koncertu tiešsaistē

Ikgadējais Vasarsvētku koncerts šogad skanēs tiešsaistē šeit: Koncerts "Neatliec laiku!" no Torņkalna baznīcas skanēs 23. maijā pulksten 11 draudzes "Youtube" kanālā šeit:

Arī šogad koncertā piedalīsies daudzi brīvprātīgie Rīgas Lutera draudzes mūzikas draugi – “Putnu balle”, Brass kvintets (vad.Jānis Ivuškāns), “Sudden Lights”, “Ze band”, Anneli Arro & Rihards Lībietis, Lutera kvartets, Intars Busulis un Kārlis Lācis, kā arī Kaspars Zemītis un Renārs Kaupers.

"Vasarsvētki būs, jo tie ceļ mūs Gara augstumos. Visu var atlikt, pārlikt, atcelt un pārcelt, tikai ne Garu. Jo tas ir kā uguns, kā vējš, kā ūdens. Ja tas plūst, tad plūst, ja pūš, tad pūš, ja deg, tad deg. Neatliksim to, kas rada spontānu prieku, bijību, cerību, uzticēšanos cilvēkiem!"saka Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?