Alfas kurss sola atbildēt, kāpēc pasaulē pastāv ļaunums un ko darīt, ja baznīcā liekas garlaicīgi?

Alfas kurss sola atbildēt, kāpēc pasaulē pastāv ļaunums un ko darīt, ja baznīcā liekas garlaicīgi?
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes organizētais Alfa kurss 2023. gadā, kas notika kafejnīcas "Pie Zelta liepas" telpās, foto no privātā arhīva
Alfas kurss sola atbildēt, kāpēc pasaulē pastāv ļaunums un ko darīt, ja baznīcā liekas garlaicīgi?

"Ir cilvēki, kuriem baznīca asociējas ar garlaicīgu vietu, kur sēdi un tev kāds sludina. Taču tā noteikti nav Alfā. Alfa kurss ir garīgās izaugsmes un sadraudzības laiks, kurā vienmēr ir trīs lietas - vakariņas, tematiski interesanta lekcija un diskusiju laiks," OgreNet stāsta Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars. Viņš aicina pievienoties jebkuru interesentu uz jauno Alfa kursa sezonu. Tā tiks atklāta jau nākamo trešdien, 1. oktobrī, un solās notikt astoņas nedēļas pēc kārtas.

Mācītājs sola, ka Alfas kursu vakara diskusijās jebkurš varēs uzdot jebkuru jautājumu, pat ja viņš ir ateists, agnostiķis vai vienkārši neticīgais, kuram baznīca šķiet nevajadzīga. "Tieši šādiem cilvēkiem vispirms ir domāts Alfa kurss, jo tomēr cilvēki jautājumus uzdod. Tāpēc mēs šajos kursos diskutējam un atbildam uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, kāpēc es dzīvoju, kāda vispār ir dzīves jēga, kāpēc pasaulē pastāv ļaunums, vai Bībele būtu vai nebūtu jāizlasa un kas vispār ir Dievs?" plašāk OgreNet stāsta kursu organizators D.Pandars.

Ogres Trīsvienības baptistu draudzē Alfas kursi jau tiek organizēti kopš 2012. gada. Arī šajā rudenī tiek uzsākts jauns kurss. Tas notiks katru trešdienu (no 1. oktobra līdz 19. novembrim) no pulksten 18.30-21.00 Vidus prospektā 15 (Ogre). 

Interesenti aicināti pieteikties - šeit.

