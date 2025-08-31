Vēstules tika atrastas 1887. gadā Augšēģiptē, el-Amarnā, mūsdienu senās Ēģiptes galvaspilsētas Ehetānas tuvumā. Vēstules nav rakstītas senās Ēģiptes valodā, bet gan ķīļrakstā, senās Mezopotāmijas rakstības sistēmā. Šīs vēstules ir no dažādiem Kanaāniešu vadītājiem Ēģiptes faraonam, un tās ir pilnas ar izmisīgiem lūgumiem pēc palīdzības. Viņu lūgums pēc palīdzības bija vērsts pret uzbrūkošo cilvēku grupu, ko viņi sauca par habiriem, kuri iekaroja visas zemes un karaļvalstis reģionā. Vēstulēs ziņots, ka habiru tautas iebrukums nebija ierobežots nelielā teritorijā, bet gan pilnīgs Kanaāna ziemeļu, centrālā un dienvidu daļas ieņemšana. Vēstulēs ir arī aprakstīts, ka tas nebija laupītāju sirojums, bet gan habiru tauta apdzīvoja zemes pēc to iekarošanas. Daudzi Bībeles pētnieki, tostarp Hārvardas Universitātes zinātnieki, ir secinājuši, ka habiru tauta ir izraēlieši. Šo vēstuļu atklāšana apstiprina Bībeles stāstījumu par Jozuas grāmatu par Izraēlas iekaroto Kanaāna zemi.
Sestdiena, 30. augusts, 2025 13:47
Amarnas vēstules pierāda Kanaānas zemes iekarošanu
Arheologu atrastās vairāk nekā 358 Amarnas vēstuļu krājumi pierāda Kanaānas pastāvēšanu. Tās rakstītas uz māla plāksnēm, un tās galvenokārt sastāv no diplomātiskās sarakstes starp Ēģiptes administrāciju un tās pārstāvjiem Kanaānā, Amurā un citās kaimiņvalstīs.