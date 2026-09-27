Projekta mērķis ir palīdzēt nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem iepazīt Jēzu. Tā veidotāji norāda, ka pasaulē ir vairāk nekā 70 miljoni nedzirdīgu cilvēku, lai gan dažās aplēsēs šis skaits sasniedz pat 400 miljonus atkarībā no tā, kā tiek definēts kurlums un dzirdes zudums. Saskaņā ar abu organizāciju kopīgi izplatīto paziņojumu šī kopiena tiek uzskatīta par vienu no vismazāk aizsniegtajām cilvēku grupām. Tikai aptuveni 2% no tās tiek uzskatīti par “aizsniegtiem” ar evaņģēliju.
Pēc Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas pabeigšanas animācijas paredzēts pielāgot vairāk nekā 300 zīmju valodām. Britu kristīgā rakstniece un nedzirdīgo kopienas aizstāve Emīlija Ouena projektu nodēvējusi par inovatīvu, vienlaikus norādot, ka Bībeles tulkošana zīmju valodā prasa sarežģītu darbu, lai saglabātu teksta nozīmi. Ouena Lūkas evaņģēlija projektu nosauca par “inovatīvu” un sacīja, ka viņai šī koncepcija patīk, “ja tā darbojas”. Viņa arī minēja, ka, zinot par vairākiem projektiem, kuros tulki smagi strādā, lai pēc iespējas precīzāk nodotu Bībeles vēstījumu, un piebilda, ka, ja cilvēks izmantojot zīmju valodu pārtulko Bībeles tekstu uz angļu valodu vārds vārdā, tad tulkojums nestrādā.