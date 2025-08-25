Pirmdiena, 25.08.2025 22:42
Apmeklētājiem atkal pieejama Čārlza Veslija māja
Foto: Pexels - KoolShooters
Pēc gada pārtraukuma apmeklētājiem atkal atvērta slavenā metodistu himnu autora Čārlza Veslija bijusī dzīvesvieta Bristoles pilsētā, Apvienotajā Karalistē. Māja atrodas Čārlza ielā 4. Tā bija Veslija, viņa sievas Sāras Gvinas un viņu bērnu mājvieta no 1766. līdz 1771. gadam. Ģimene vēlāk pārcēlās uz Londonu, taču pats Veslijs šo īpašumu izmantoja savās vizītēs līdz vismaz 1782. gadam.

Biļetes cenas sākas no 8 sterliņu mārciņām. Kombinētā ieejas karte maksā 13 mārciņas, kas ļauj apmeklēt gan Čārlza Veslija māju, gan arī Džona Veslija jauno istabu (New Room) – senāko metodistu kapelu pasaulē. Apmeklētāji var apskatīt sešas atjaunotas telpas – viesistabu, mūzikas istabu, darba kabinetu, virtuvi un divas guļamistabas. Māja ir iekārtota 18. gadsimta stilā, tur izvietotas ekspozīcijas par Vesliju dzīvi, viņu ģimenes vēsturi un metodisma kustības mantojumu.

Čārlzs Veslijs kopā ar brāli Džonu bija viens no metodisma pamatlicējiem un ir pazīstams kā vairāk nekā sešu tūkstošu himnu autors. Daudzas no tām joprojām tiek dziedātas kristīgajos dievkalpojumos visā pasaulē. No viņa populārākajām himnām latviešu auditorijām ir zināma Ziemassvētku dziesma  -  “Hark! The Herald Angels Sing”, kuras nosaukums latviešu valodā ir - “Debespulku dziesma skan”. Māja, kurā dzīvoja Čārlzs Veslijs ir celta 1742. gadā. Šodien tā ir nozīmīga Bristoles metodistu mantojuma tūrisma maršruta daļa.

