Aprīlī Ogres DOMS pētīs Bībeles atbilstību mūsdienām

Lai noskaidrotu Bībeles atbilstību mūsdienu kultūrai un noskaidrotu tās ceļu līdz mūsdienām, Ogres DOMS aprīlī svētdienas rītos apskatīs tēmu "Bībele zem lupas"

"Šonedēļ atzīmējam Lieldienas, kuru svinēšana tiek pamatota ar notikumiem, kas lasāmi Bībelē. Taču daudziem no mums joprojām ir jautājums – cik ļoti Bībele atbilst mūsdienu progresīvajai kultūrai un cik ļoti tā ir mainījusies 2000 gadu laikā? Tie ir svarīgi jautājumu uz kuriem, manuprāt, ir svarīgi atrast atbildi ikvienam", par aprīļa izvēlēto tēmu izsakās Ogres DOMS galvenais runātājs Dainis Pandars.


Aprīļa tēma "Bībele zem lupas" tiks sīkāk apskatīta šādos datumos:
4.04. - Bībele un tās ceļš līdz mūsdienām
11.04. - Cik Vecā Derība ir aktuāla šodien?
18.04. - Jaunā Derība kā revolūcija cilvēces domāšanā
25.04. - Kā lasīt Bībeli 21.gadsimtā


Tā kā Ogres DOMS ir moderna dievkalpojuma forma, kas aicina domāt par dzīves svarīgajiem jautājumiem brīvā atmosfērā, tad patreiz spēkā esošie epidemioloģiskie ierobežojumi ļauj apmeklēt to arī klātienē, taču ievērojami mazākam apmeklētāju skaitam un tikai reģistrējoties ik nedēļu līdz sestdienas plkst.20 caur vietni: ej.uz/dvkogre.
Ogres DOMS notiek svētdienās plkst.10, Vidus prospektā 15 un tiek translēts arī tiešsaistē Youtube kanālā.
Vairāk informācijas: fb.com/ogresdoms

Informāciju sagatavoja Ogres DOMS

