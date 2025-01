Arheologi Jeruzalemē atklāj retu lampu ar Tempļa simboliem

Izrakumu vadītājs Mihaels Černins (Michael Chernin) seno artefaktu nosaucis par Eļļas kalna lampu. Viņš par atradumu stāsta: “Pēc tam, kad Romas imperators Hadriāns 135. gadā p.m.ē. apspieda Bar Kokbas sacelšanos, jūdi tika izraidīti no pilsētas. Eļļas kalna lampa ir viena no nedaudzajām materiālajām pēdām, kas liecina par ebreju klātbūtni Jeruzalemes apkārtnē no 3. līdz 5. gs. p.m.ē.” Tāpat arheologs piebilst, ka lampu izcilu un ārkārtīgi retu padara tās “izsmalcinātais mākslinieciskais izpildījums, kas tika atrasts pilnā komplektācijā”.