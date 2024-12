Arhibīskapa vēstījums 2024. gada Ziemsvētkos

Ko var pārmest Jēzus laikabiedriem, kas uz viņu skatījās un redzēja

vienkārši bērnu, vienkārši jaunu vīrieti, kurš par sevi teica neticamas

lietas? Līdz pat mūsu dienām daudzi uz viņu tā raugās. Taču, skatoties

uz viņu ar ticības acīm, mēs redzam pasaules gaismu, kurai sekojot,

mēs nestaigāsim tumsībā, bet mums būs dzīvības gaisma. Kristus,

Glābējs ir klāt!



Paraugies tāpat arī uz sevi! Arī tevī ir daudz vairāk, nekā tu domā. Tevī ir

kaut kas tik svarīgs, kaut kas tik dārgs un brīnišķīgs, ka Dievs piedzima

pasaulē un uzņēmās visas zemes dzīves grūtības – lai tikai tevi

uzmeklētu un lai izglābtu to dārgumu, kas ir tevī.

Vai tu zini, kas tas ir? Vai tu to jau pazīsti? Vai tas tev liekas tikpat

vērtīgs, kā Dievam? Kādu ceļu tu mērosi, lai to izglābtu, sargātu, tīrītu un

pilnveidotu?



Iededzot Ziemsvētku gaismiņas, atcerēsimies, ka tās mirdz, lai mēs

Dievu un sevi redzētu īstajā gaismā. Ticības gaismā.

Es vēlu jums gaišus un laimīgus Ziemsvētkus – Kristus dzimšanas

svētkus!