Pirmdiena, 29.12.2025 11:44
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29.12.2025 11:44
Ilgona, Solveiga
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 10:03

VIDEO: Arhibīskaps Emeritus Jānis Vanags viesojās raidījumā “KLĀTBŪTNE”

LELB/OgreNet
VIDEO: Arhibīskaps Emeritus Jānis Vanags viesojās raidījumā “KLĀTBŪTNE”
Publicitātes foto
Pirmdiena, 29. decembris, 2026 10:03

VIDEO: Arhibīskaps Emeritus Jānis Vanags viesojās raidījumā “KLĀTBŪTNE”

LELB/OgreNet

Šoreiz raidījums “KLĀTBŪTNE” viesojās Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Virsvaldē — vietā, kur ikdienā tiek nests atbildības smagums par Baznīcas dzīvi Latvijā. Raidījuma viesis — Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Arhibīskaps Emeritus Jānis Vanags. Saruna notika par dzīves ceļu, kalpošanu, Baznīcas atbildību sabiedrībā un personīgo garīgumu laikā, kad mainās pasaule.

Šī saruna pieskārās trim lieliem virzieniem:
biogrāfijai, arhibīskapa pieredzei un mūsdienu garīguma jautājumiem.

Raidījumā uzzini:
– Kā Jānis Vanags atceras savu garīgā ceļa sākumu?
– Kā mainījās dzīve, stājoties arhibīskapa amatā — un pēc tā?
– Kā Baznīcai runāt ar sabiedrību par sarežģītiem un pretrunīgiem jautājumiem? – Kā orientēties mūsdienu plašajā garīguma piedāvājumā?
– Kas ir Ignācija garīgie vingrinājumi un kā tie var palīdzēt ikdienā?
– Kādu novēlējumu arhibīskaps dod cilvēkiem, tuvojoties gada mijai?

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?