Šī saruna pieskārās trim lieliem virzieniem:
biogrāfijai, arhibīskapa pieredzei un mūsdienu garīguma jautājumiem.
Raidījumā uzzini:
– Kā Jānis Vanags atceras savu garīgā ceļa sākumu?
– Kā mainījās dzīve, stājoties arhibīskapa amatā — un pēc tā?
– Kā Baznīcai runāt ar sabiedrību par sarežģītiem un pretrunīgiem jautājumiem? – Kā orientēties mūsdienu plašajā garīguma piedāvājumā?
– Kas ir Ignācija garīgie vingrinājumi un kā tie var palīdzēt ikdienā?
– Kādu novēlējumu arhibīskaps dod cilvēkiem, tuvojoties gada mijai?
Šoreiz raidījums “KLĀTBŪTNE” viesojās Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Virsvaldē — vietā, kur ikdienā tiek nests atbildības smagums par Baznīcas dzīvi Latvijā. Raidījuma viesis — Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Arhibīskaps Emeritus Jānis Vanags. Saruna notika par dzīves ceļu, kalpošanu, Baznīcas atbildību sabiedrībā un personīgo garīgumu laikā, kad mainās pasaule.