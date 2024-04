Arhibīskaps Jānis Vanags lieldienās atgādina par augšāmcelšanās prieku Latvijas Kristīgais radio

Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags savā svētku uzrunā atgādināja par Jēzus dzīvības prieku un kā to atrast. Viņš vērsa uzmanību uz to, kas Jēzum bija priekšā pēc augšāmcelšanās un to, ka arī mums jāceļas atjaunotai dzīvei.