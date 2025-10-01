Arī Latvija jau šo sestdien Viļņā piedalīsies pirmajā Baltijas gājienā par Dzīvību

“Notikums Lietuvas galvaspilsētā Viļņā gaidāms vērienīgs, jo tas būs pirmais Baltijas mēroga Gājiens par Dzīvību. Arī mēs no Latvijas dosimies un būsim šajā nedēļas nogalē kopā ar citiem domubiedriem un interesentiem. Tā būs iespēja katram caur šo gājienu paust personīgo nostāju, pārliecību un atbalstu dzīvības un ģimenes vērtībām. Tā būs arī iestāšanās par sievietēm, kuras izvēlas dzīvību dažādos apstākļos, pat tad, ja tie ir grūti un par vīriešiem, kuri uzņemas atbildību par sievieti un bērniem, tos nodrošinot un sargājot. Caur šo gājienu mēs arī iestāsimies par tām dzīvībiņām, kas šo pasauli tā arī nav ieraudzījušas,” plašāk stāsta biedrības “Asociācija Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs.
Savu atbalstu Gājienam par Dzīvību pauž arī LELB arhībīskaps Rinalds Grants. "Šodien plaši runājot par demogrāfisko situāciju un tās risinājumiem, mazākais, ko mēs kā kristieši un arī nekristieši varētu darīt, ir kopīgi apzināties dzīvības vērtību un to apliecināt tiem, kuriem varbūt pat tuvākā laikā ir jāpieņem kāds grūts un izšķirošs lēmums," pauž R.Grants.
„Dzīvība ir vērtība pati par sevi – neatkarīgi no apstākļiem vai likumiem. Rūpes par māti, bērnu un ģimeni ir sabiedrības pamatuzdevums,“ uzsver viena no pasākuma iniciatorēm, Brīvās sabiedrības institūta (Free Society Institut) direktore Diāna Karveliene.
Šādi Gājieni par Dzīvību arvien vairāk notiek visā pasaulē, īpaši Centrāleiropā. Piemēram, Čehijā kopš 2001. gada, Šveicē kopš 2010. gada (attēlā), Austrijā kopš 2011. gada, Slovākijā kopš 2013. gada, Slovēnijā kopš 2020. gada, Polijā kopš 2023. gada un Ungārijā kopš 2024. gada.
Gājienam par Dzīvību pievienosies delegācijas no Latvijas, Igaunijas un Polijas, padarot šo pasākumu par starptautisku notikumu un iesākot jaunu tradīciju Baltijas valstīs. Netiek izslēgts, ka nākotnē šāds gājiens varētu notikt arī Rīgā un Tallinā. Šajā pasākumā Latviju pārstāvēs biedrība Asociācija “Ģimene”, Vecāku alianse, Kristīgo mediķu biedrība un vēl citas Latvijas nevalstiskās organizācijas un privātpersonas. Organizatori informē, ka vēl ir iespēja pieteikt savu vietu uz bezmaksas autobusu, kurš dosies uz Viļņu 4. oktobra rītā un atgriezīsies Latvijā vakarā pēc pasākuma noslēguma (pieteikuma anketa - šeit)
Sestdien, 4. oktobrī, dalībnieki vispirms pulcēsies plkst. 13.00 pie M. Mažvido bibliotēkas, no kurienes dosies kopīgā gājienā pa Gedimina prospektu līdz Katedrāles laukumam, kur paredzēts koncerts, diskusijas, nevalstisko organizāciju (NVO) diskusiju telts, radošās darbnīcas bērniem, kā arī klusuma brīdis nedzimušo bērnu piemiņai.
"Es biju ginekologs, kas kādreiz veica abortus. Vienā brīdī es sapratu, ka to vairāk nedarīšu. Šis ir tāds laiks, kad mums ir jāparāda arī publiski un atklāti, par ko mēs esam. Mēs to nekaunāmies," tā uzsver sešu bērnu mamma, ginekoloģe un Kristīgo mediķu biedrības dibinātāja Aiga Rotberga. Viņa šajā gājienā arī teiks īpašu uzrunu kā Latvijas pārstāve.