Par turnīra uzvarētāju kļuva politiķis Imants Parādnieks. Otro vietu ar lielisku spēli izcīnīja mācītājs Romāns Kurpnieks, bet bronzas godalgu ieguva zemessargs Māris Greidāns.
Pirms sacensību sākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties lielmeistara Zigurds Lanka lekciju par 16. gadsimta garīdznieka un šahista Ruija Lopesa (Rodrigo Ruy López de Segura), izgudroto populāro Spāņu atklātnes variantu. Spēļu starplaikos lielmeistars dalījās ar praktiskiem padomiem šaha teorijā un taktikā.
Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš plāno šo Rīgas Doma iniciatīvu turpināt: “Priecājamies, kad baznīca kļūst par vietu auglīgām sarunām, gudrām idejām un kopībai. Šahs tam lieliski kalpo!”
Luterāņu mācītājs Roberts Otomers pēc spēles savā Facebook kontā dalās - "Spēlējot šahu. Pirmo reizi piedalījos šaha turnīrā, kur spēlē uz laiku. Nav slikti - 3 uzvaras, 4 zaudējumi."
Turnīrs apliecināja, ka šahs spēj vienot dažādu paaudžu, profesiju un pieredzes cilvēkus, radot vidi gan intelektuālai izaugsmei, gan savstarpējai sadraudzībai. Rīgas Doma organizatori cer, ka turnīrs kļūs par skaistu tradīciju, kas turpmākajos gados pulcēs arvien plašāku šaha entuziastu loku.