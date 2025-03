Arī Ogres mācītāji atsaucas arhibīskapa Jāņa Vanaga un LKR aicinājumam lūgt par Baltijas valstu drošību

Tas ir ļoti nopietni

Lai Eiropa varētu “savākties, ir “vajadzīgas lielas naudas summas, kas būtu kā liels brīdinājuma šāviens Putinam. Un vajadzētu, protams, lai Vācijas parlamentā vairākumam pietiktu balsis izmainīt konstitūciju, lai aizsardzībai naudu varētu aizņemties tirgos. Šis viss izskatās, ka ietekmēs Baltijas valstu likteni. Vai, lūdzu, būtu iespējams savākt cilvēkus lūgšanu namos,lūgt par Baltiju, lai mūsu baltiešu tautām atkal nebūtu jāiziet viens nolemtības un ciešanu loks. Mēs ļoti strādājam fiziskajā pasaulē, bet nekas nenotiek bez lielo, garīgo spēku atbalsta. Paldies! Mums ir nedēļas, ne mēneši,” šāds arhibīskapam adresētais vēstules saturs sasniedzis arī vienīgās starpkonfesionālās radio stacijas Latvijā – Latvijas Kristīgais radio (LKR) prezidentu Tālivaldi Tālbergu.

"Tas ir ļoti nopietni," svētdienas radio dievkalpojuma laikā uzsver LKR vadītājs un tādēļ tiek atcelta ierastā programma un 3.-9. martam izsludināta Lūgšanu un gavēņa nedēļa.

Gavēņa nedēļas ieceres autors LKR prezidents norāda, ka pēdējos gados ir bijuši daudzi brīdinājumi, kādēļ esam nonākuši tādā situācijā, kad saņemam šādu aicinājumu baznīcai un garīgajiem vadītājiem. “Tik daudz šajos gados ir brīdināts. Nedarīsim to, kas Dievam ir riebīgs. Bet, nē, mēs darām, kā gribam. Un kur mēs esam nonākuši? (...) Kāpēc par to ātrāk nepadomājām?” (...) Tomēr mums ir cerība. Ja mēs tiešām no visas sirds ar pazemību nāksim Dieva priekšā, lūgsim piedošanu un iestāsimies par tām vērtībām jeb principiem, ko Tas Kungs saka, un atmetīsim savus dievus, kas ir savairojušies tik lielā skaitā, Tas Kungs palīdzēs.” T.Tālbergs situācijas nopietnību ilustrē ar pēc sarunas Ovālajā kabinetā Trampa izteikto, ka viņš vairāk ar Zelenski nevēlas runāt. "Faktiski tas nozīmē strupceļu. Jo ar šiem vārdiem prezidents Tramps pasaka, ka viņš neatbalstīs vairāk ne ar kādiem ieročiem, ne ar finansēm Ukrainu, un Ukraina faktiski tagad paliek uz Eiropas palīdzību."

Kā “OgreNet” plašāk informē programmas direktore Inga Skuja, šajā nedēļā ēterā nebūs ziņu izlaidumu, rīta konkursu, apsveikumu, Bībeles viktorīnas un citas informatīvās aktivitātes, bet katru dienu apaļajās stundās no 8.00 līdz 19.00 ēterā lūgšanas vadīs dažādu konfesiju un draudžu mācītāji. Katru dienu lūgšanas vadīs 12 dažādu konfesiju mācītāji. Lūgšanas pirmdienas rītā 8:00 iesāka Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs.

Lūdz arī Ogres novada mācītāji

Plaši pārstāvēti LKR ētera lūgšanās ir arī mācītāji no Ogres novada. Šorīt pulksten 10:00 klausītājus uzrunāja Ogres baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars, rīt 18:00 ēterā būs dzirdams LELB Ogres draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs.

Dievs ir nomodā un visu kontrolē – uz to uzmanību vērsa Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars un aicināja lūgt piedošanu Dievam par cilvēku nevērību labos laikos. “Piedod, Dievs, ka lūgšanu sapulces ir bijušas maz apmeklētas. Šodien, kad mums ir šī lielā vajadzība, mēs saucam, un Tu piedod. Parādi mūsu tautai un tiem, ko esi izredzējis parādi žēlastību, sargā un dod valstu vadītājiem un prezidentiem gudrību un uzrunā, ja prāti ir apmāti un ir emocijās, ka tās var nolikt malā. Lai viss ļaunums tiek satriekts un ka var būt miers mūsu zemē, Eiropā un Ukrainā,” tā L.Tartars, aicinot pateikties arī Dievam par jau piešķirto mūsu valsts brīvību.

Ogrēnietis Māris Vītols, kas šobrīd kalpo Jaunjelgavas baptistu draudzē, LKR ētera lūgšanā citēja 121. psalmu – “Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāks no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi.” Viņš uzsvēra, ka mūsu uzvara nākot tikai no Dieva un ne no cilvēkiem. “Mēs aizlūdzam par mūsu trijām Baltijas tautām. Kungs, pateicamies par to, ko esi jau darījis, kā esi aizstāvējis un atbildējis uz lūgšanām. Esi žēlīgs mūsu tautai, jauniešiem, bērniem ģimenēm. Dod mums šo žēlastību augt drošībā un svētībā, caur šo gavēņa nedēļu lai cilvēki tiek vienoti garā un dvēselē. Lai tiek uzrunāti valstu vadītāji, lai tiek realizēts tikai Tavs plāns un mēs savu zemi uzticam tikai Tev, Dievs!”