Piektdiena, 1. maijs, 2026 13:33

ASV baznīcās domas dalās par mākslīgā intelekta izmantošanu sprediķos

Latvijas Kristīgais radio / premierchristian.news
ASV baznīcās domas dalās par mākslīgā intelekta izmantošanu sprediķos
Piektdiena, 1. maijs, 2026 13:33

ASV baznīcās domas dalās par mākslīgā intelekta izmantošanu sprediķos

Latvijas Kristīgais radio / premierchristian.news

Jauns pētījums rāda, ka ASV protestantu vidū nav vienprātības par mākslīgā intelekta izmantošanu sprediķu sagatavošanā. Aptaujā, ko veica "Lifeway Research", 44% baznīcēnu norādīja, ka viņiem nav iebildumu pret mākslīgā intelekta izmantošanu, kamēr 43% tam nepiekrīt.

Vienlaikus 61% respondentu pauda bažas par mākslīgā intelekta ietekmi uz kristietību. Skeptiskāk noskaņoti ir evaņģēlisko uzskatu piekritēji, kā arī tie, kuri baznīcu apmeklē biežāk. Lielākas bažas izteica arī sievietes un vecāka gadagājuma cilvēki.

Arī jautājumā par to, vai mākslīgo intelektu varētu palīdzēt pielietot Bībeles principus sprediķos, viedokļi dalās – 42% to atbalsta, bet 43% ir pret. Jaunāki cilvēki biežāk saskata šādu iespēju kā noderīgu. Pētījuma autori norāda, ka piesardzība var būt saistīta ar uzticamības, ētikas un garīgā autentiskuma jautājumiem. Mazāk nekā puse protestantu mācītāju atzina, ka izmanto mākslīgo intelektu, un tikai neliela daļa to dara regulāri.

Eksperti uzsver, ka, līdzīgi kā ar citām jaunām tehnoloģijām, arī šajā gadījumā kristiešiem būs jāizvērtē, kā to izmantot atbildīgi un saskaņā ar savu ticību.

