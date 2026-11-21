Pētījumā par praktizējošiem kristiešiem uzskatīti cilvēki, kuri sevi identificē kā kristiešus, vismaz reizi mēnesī apmeklē dievkalpojumus un savu ticību uzskata par ļoti svarīgu. Nominālo kristiešu vidū ziedojumus veikuši 57 procenti, bet to kristiešu vidū, kuri dievkalpojumus apmeklē, taču savu ticību neuzskata par ļoti svarīgu, — 87 procenti 2025. gadā veikuši ziedojumus labdarībai.
Pētījums atklāj arī saistību starp to, cik lielā mērā cilvēki uzskata, ka Bībeles vēsts ir pārveidojusi viņu dzīvi, un ziedojumu apmēru. Tie, kuri “pilnībā piekrita” apgalvojumam “Bībeles vēsts ir pārveidojusi manu dzīvi”, labdarībai ziedoja vidēji 1000 ASV dolāru gadā. Tie, kur apgalvojumam “drīzāk piekrita” ziedoja vidēji 200 dolārus, bet tie, kuri “drīzāk nepiekrita” 20 dolāru gadā. Respondentiem, kuri “pilnībā nepiekrita” apgalvojumam ziedoja 0 dolāru.