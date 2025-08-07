Seces baznīcas draudzes priekšniece Madara Vēvere atzīst, ka šis bija steidzamākais darbs, lai gan senajā ēkā vienmēr ir ko atjaunot un uzlabot. Ir vēlme saremontēt arī torņa iekšpusi, lai to var apmeklēt. Tur jau nomainīta daļa grīdas, un tā sākta labot arī dievnama zālē, kur tā krietni nolietojusies. Nepieciešami arī citi iekšdarbi, ko pamazām plāno veikt no ziedojumiem. Neraugoties uz remontu, Seces baznīcā joprojām notiek dievkalpojumi, kas ir reizi mēnesī, kā arī dažādi koncerti. Iesāktie darbi apmeklētājiem netraucē.