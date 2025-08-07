Seces baznīcas draudzes priekšniece Madara Vēvere atzīst, ka šis bija steidzamākais darbs, lai gan senajā ēkā vienmēr ir ko atjaunot un uzlabot. Ir vēlme saremontēt arī torņa iekšpusi, lai to var apmeklēt. Tur jau nomainīta daļa grīdas, un tā sākta labot arī dievnama zālē, kur tā krietni nolietojusies. Nepieciešami arī citi iekšdarbi, ko pamazām plāno veikt no ziedojumiem. Neraugoties uz remontu, Seces baznīcā joprojām notiek dievkalpojumi, kas ir reizi mēnesī, kā arī dažādi koncerti. Iesāktie darbi apmeklētājiem netraucē.
Trešdiena, 6. augusts, 2025 11:38
Atjauno Seces baznīcas torņa fasādi
Seces evaņģēliski luteriskajā baznīcā sākusies torņa fasādes atjaunošana. Darbus plānots pabeigt rudenī. Torņa remonts bija jāveic steidzami, jo fasādes apmetums sācis drupt. Remontdarbi tiek veikti LEADER projekta ietvaros, iegūstot 45 000 eiro lielu atbalstu, un vēl 5000 eiro no Aizkraukles novada pašvaldības.