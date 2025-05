Atvērto baznīcu dienā un Baznīcu naktī piedalījās teju 200 dievnami

Šī īpašā vakara moto - “Vai tu tam tici?” (Jāņa evaņģēlijs 11:26) - rosināja ikvienu apstāties, ieklausīties un uzdot sev būtiskus jautājumus par ticību un garīgumu. Kā jau ierasts, Latvijas dievnamos norisinājās muzikāli priekšnesumi un slavēšana, ekskursijas un izstādes, diskusijas. Baznīcu dārzos tika ceptas pankūkas un vārītas zupas, lasīta dzeja un radīti mākslas darbi. Kopumā notikuma norisē piedalījās 197 baznīcas un lūgšanu nami no dažādām kristīgajām konfesijām visos Latvijas vēsturiskajos novados, bet vislielāko atsaucību izrādīja Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzes – šim notikumam pieteicās 120 luterāņu draudzes. Īpaši aktīvs Baznīcu naktī bija Vidzemes novads ar 49 notikumā iesaistītiem dievnamiem.

“Kā organizatoru komanda esam pārliecināti, ka katrs, kurš ienāca kādā no dievnamiem šajā notikumā tika īpašā veidā uzrunāts un aizkustināts, liekot sevī izsvērt tās vērtības, kas mums ir svarīgākās šodien un turpmāk,” vērtē projekta vadītāja Sintija Jozēna. “Ikvienas draudzes ieguldījums šī notikuma realizēšanā ir neatsverams ieguvums sabiedrībai kopumā, stiprinot mūs ticībā gadu no gada, un par to esam no sirds pateicīgi,” piebilst Jozēna. Baznīcu nakts atklāšanas pasākums notika LELB Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā. Ģertrūdes draudzes YouTube kanālā ir pieejams arī video ieraksts no pasākuma atklāšanas šeit: youtube.com Par nākamā gada Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas garīgās kultūras notikumu sekojiet līdzi informācijai baznicunakts.lv.