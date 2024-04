Atvērto baznīcu diena un Baznīcu nakts Ogres novadā

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena ir garīgās kultūras notikums, kad baznīcās ienākt citādi un iepazīt kultūras, kā arī garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. Apmeklētājiem ir iespēja baudīt mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, klusumu un lūgšanas.





Atvērto barznīcu diena un Baznīcu nakts Ogres novadā:



Ikšķiles Svētā Meinarda Evaņģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst.10.00 līdz 24.00;



Lēdmanes Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca būs atvērta no plkst.10.00 līdz 22.00 (baznīcā piedalās Atvērto baznīcu diena, bet ne Baznīcu naktī);



Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca būs atvērta no plkst.10.00 līdz 24.00;



Ogres Trīsvienības baznīca būs atvērta no plkst.10.00 līdz 22.00 (baznīcā piedalās Atvērto baznīcu diena, bet ne Baznīcu naktī);



Ogres Evenģēliski luteriskā baznīca būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 24.00



Plašāka informācija: Baznīcu Nakts (baznicunakts.lv)