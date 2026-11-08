Par to viņa stāstījusi sarunā ar podkāsta vadītāju Teo Vonu (Theo Von). Basketboliste atklāja, ka uzaugusi katoļu ģimenē, bet šobrīd sevi vairāk uzskata par kristieti, kas nepieder konkrētai konfesijai.
Viņa uzsvēra, ka ticība Jēzum Kristum palīdz saglabāt iekšējo līdzsvaru profesionālā sporta pasaulē, kur nākas saskarties gan ar kritiku, gan sabiedrības atzinību. Kaningema pauda prieku par to, ka arvien vairāk sabiedrībā pazīstamu cilvēku un sportistu atklāti runā par savu ticību un attiecībām ar Jēzu. Viņasprāt, ir iedvesmojoši redzēt cilvēkus, kuri nebaidās publiski apliecināt savu kristīgo pārliecību.
Basketboliste arī pastāstīja, ka šogad pieņēmusi personīgu lēmumu kristīties no jauna, jo vēlējusies šo soli spert apzināti, jau pieaugušā vecumā. Sarunas noslēgumā viņa atgādināja, ka nekas nespēj cilvēku šķirt no Dieva mīlestības, žēlastības un piedošanas.