"Baznīcu naktij" līdz šim pieteikušās 80 baznīcas

Kā norāda Knipše, līdz šim aktīvākie novadi ir Vidzeme un Kurzeme, no kuriem kopumā saņemti 44 pieteikumi. Savukārt pašlaik salīdzinoši neliels pieteikumu skaits ir no Rīgas un Pierīgas baznīcām. Vismazāk pieteikumu šobrīd ir no Latgales un Sēlijas novadiem. Savas baznīcas dalību pirmo reizi reģistrējušas vismaz 15 draudzes.

Organizatori aicina līdz 13.maijam elektroniski uz e-pasta adresi "baznicu.nakts@gmail.com" iesūtīt arī savu baznīcu pasākumu norises programmas. Informācija tiks apkopota vienotā programmā ērtai lejupielādei no interneta mājaslapas "baznicunakts.lv". Šāda vienota programma kļūst par ērtu rīku, kā uzzināt, kādi pasākumi iecerēti baznīcās, kādi mākslinieki uzstāsies un kādos laikos tas notiks, skaidro Knipše.

Draudzes pieteikties dalībai "Baznīcu naktī" var līdz 30.aprīlim.

Jau vēstīts, ka garīgās kultūras notikums "Baznīcu nakts" un "Atvērto baznīcu diena" šogad, 17.maijā, norisināsies kopā ar ikgadējo kultūras notikumu Muzeju nakts.

Kā norāda Knipše, ikviena draudze visā Latvijā aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem jau no plkst.10.

Paredzēts, ka "Baznīcu nakts" norisināsies no plkst.18 līdz pusnaktij, savukārt "Atvērto baznīcu diena" norisināsies no plkst.10 līdz 22.

"Baznīcu nakts" un "Atvērto baznīcu dienas" moto šogad ir "Vai tu tam tici?".

Kā norāda Knipše, Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla - dievnama sakrālā telpa visā veselumā - ir vērtība, kurai jādod iespēja kļūt redzamai un uzrunāt mūsdienu cilvēku. "Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem," pauž Knipše.

Draudzes aicinātas zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu tradīcijai - plkst.12, 18 un 22, kas atbilst pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam.