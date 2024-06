Baznīcu nakts ar krāsaino popkornu

1. jūnijā katra kristīgā draudze apmeklētājus gaidīs ar īpašu programmu, piedāvājot baudīt mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu. Ņemot vērā, ka šogad Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas pasākumi norisināsies Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, daudzviet uzmanība būs veltīta tēmai «bērni».

Īpaša programma bērniem paredzēta Ogres Svētās Trīsvienības baptistu draudzē. Mācītājs Dainis Pandars stāsta, ka dievnama durvis Ogrē, Vidus prospektā 15, būs atvērtas laikā no pulksten 10 līdz pulksten 18. No pulksten 11 stundas garumā norisināsies Starpkonfesionāls dievkalpojums ģimenēm ar bērniem, ko tiešraidē varēs vērot arī ReTV skatītāji. Līdz pulksten 17 apmeklētājiem ar simts procentu atlaidi būs pieejams krāsains popkorns, no pulksten 12.30 stundu norisināsies Pastnieka svētki bērniem – būs kāds neparasts viesis, spēles, dziesmas un uzdevumi, bet no pulksten 14 trīs stundu garumā ikviens aicināts piedalīties apslēpto mantu meklēšanā, un tie, kuri kā navigācijas sistēmu izmantos Bībeli, balvā saņems pārsteigumu kasti.

Savukārt no pulksten 14 līdz pulksten 17 kafejnīcā «Pie Zelta liepas» ikviens aicināts uz kafiju ar mācītāju – sarunām, savstarpējiem jautājumiem un godīgām atbildēm.

Arī citās baznīcās novadā ir sagatavota daudzveidīga programma.

Tā, piemēram, Evaņģēliski luteriskajā Svētā Meinarda baznīcā Ikšķilē, Kalēju ielā 1, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – baznīca celta ap 1930. gadu, to projektēja arhitekts Pauls Kundziņš –, vēstures cienītāji var aplūkot izstādi par dievnama vēsturi. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laukgalis stāsta, ka ekspozīcija sastāv no trim daļām – viena ir par veco Meinarda baznīcu, otra par to, kā cēla jauno baznīcu Ikšķilē, un trešā – par baznīcas atjaunošanu. Izstādē iespējams aplūkot arī senus dokumentus, Bībeles un dziesmu grāmatas.

Baznīcā skatāmas arī mākslinieka ikšķilieša Valda Kaprāļa aptuveni 25 gleznas ar skaisto Latvijas dabu. Pulksten 18.10 ikviens varēs noskatīties Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) audzēkņu koncertu «Jautrās vijolītes». Starp citu, Ikšķiles luterāņu baznīcas ērģelniece Viktorija Ivanova ir OMMS pasniedzēja.

Savukārt no pulksten 18.30 līdz pulksten 20.30 būs iespēja uzkāpt baznīcas zvanu tornī, kas ir augstākā vieta Ikšķilē, un būs arī iespēja aprunāties ar mācītāju Dzintaru Laukgali, kurš teic, ka, spriežot no iepriekšējo gadu pieredzes, Baznīcu nakts pasākumus apmeklē vidēji ap simts cilvēku.

Protams, paredzēti arī Bībeles lasījumi un to starpā – ērģeļmūzikas baudīšana.

No pulksten 18.10 līdz pulksten 19 OMMS audzēkņi sniegs koncertu arī Ogres Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Brīvības ielā 51. No pulksten 18 līdz pulksten 22 apmeklētājiem būs iespēja atstāt aizlūgumu, aprunāties ar draudzes cilvēkiem, evaņģēlistu vai mācītāju, būs arī aktivitātes bērniem, bet no pulksten 20.30 līdz pulksten 22.30 varēs uzkāpt baznīcas tornī, no pulksten 23 līdz pulksten 23.30 – baudīt ērģeļmūziku sveču gaismā.

Apmeklētājus gaidīs arī Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā. No pulksten 17 līdz pulksten 17.30 uzstāsies akordeonisti brāļi Leiši un Līna Lapiņa (čells), no pulksten 17.30 līdz pulksten 18 – Vesperes (vakara lūgšana), izpilda ansamblis «Schola Santi Meinardi», bet no pulksten 19 līdz pulksten 20 uzstāsies Lielvārdes Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis «Mikauši».

Dievnami būs atvērti arī daudzviet novada pagastos.

No pulksten 12 līdz pulksten 18 būs iespēja uzkāpt Suntažu Evaņģēliski luteriskās baznīcas tornī, priecāties par mākslinieka Andra Lindes gleznu izstādi, bet pulksten 21 uzstāsies Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Svīre», dziedātāja Aija Vītoliņa un ģitārists, komponists, aranžētājs un producents Aivars Hermanis. Savukārt Suntažu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā pulksten 12 paredzēts koncerts, radošās darbnīcas, mākslas grupas «STUDIJA+» darbu izstāde, bet pulksten 18 kopīga vakarēšana un brīvdabas kino – «Nārnijas hronika» – skatīšanās.

Viesos aicina arī Madlienas Evaņģēliski luteriskā baznīca, kas būs atvērta no pulksten 12 līdz pulksten 22. Apmeklētāji varēs apskatīt K. Hūna gleznu reprodukcijas un fotoizstādi par pēdējos gados paveikto. Pulksten 16 notiks garīgās mūzikas koncerts, ko sniegs draudzes ērģelniece Ināra Strelkova. Pulksten 16.30 būs videostāsts par baznīcu, bet no pulksten 20 līdz pulksten 21.50 uzstāsies pūtēju orķestris «Madliena» un jauktais koris «Madliena».

Apmeklētājiem līdz pat pusnaktij būs atvērta arī Lielvārdes Evaņģēliski luteriskā baznīca Lielvārdē, Edgara Kauliņa alejā 21.

Jau tradicionāli visiem dievnamiem vienojoša būs baznīcas zvanu zvanīšana, kas notiks trīs reizes dienā – pulksten 12, pulksten 18 un pulksten 22. Savukārt pulksten 21 visi vienosies Tēvreizes lūgšanā un Latvijas himnā «Dievs, svētī Latviju».

Uzziņai

Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.baznicunakts.lv.