Ievērojot valstī noteikto kārtību un epidemioloģiskos norādījumus, baznīcas būs atvērtas individuāliem apmeklējumiem no plkst.12. Koncertus un citus pasākumus "Baznīcu nakts" kultūras programmā šogad varēs skatīties un klausīties arī tiešraidēs draudžu sociālo tīklu platformās.
"Baznīcu nakts" svinīgā atklāšana - starpkonfesionāls dievkalpojums - notiks plkst.18 Ogres Svētās Trīsvienības baptistu baznīcā un tiks translēts arī "Baznīcu nakts" sociālā medija "Facebook" kontā.
Baznīcu nakts centrālās tiešraides organizatori informē:
-no plkst. 20.00 līdz 21.00 notiks tiešraides diskusija "Baznīcas fokuss - forma vai saturs?" Diskusiju organizē Ogres DOMS (dievkalpojums orientēts mūsdienu sabiedrībai) un to vadīs Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars. Diskusijā aicināti piedalīties 5 lielāko kristīgo konfesiju - Romas katoļu, luterāņu, pareizticīgo, baptistu un vasarsvētku bīskapi vai viņu deleģētie pārstāvji.
Ogres DOMS idejas autors D. Pandars: "Rietumeiropa ir pieredzējusi kulturālas izmaiņas, kur tradicionālais un konservatīvais tiek mainīts uz progresējošo un oriģinālo. Interesants un piesaistošs skaitās tas, kas ir jauns un aktuāls. Viens no pārmetumiem baznīcai ir tās konservatīvisms un nespēja uzrunāt mūsdienu sabiedrību." Baznīca nedrīkst mainīt tās biblisko saturu, taču vai tā drīkst un vai tai vajag mainīt tās "formu" un veidu kādā tā pasniedz saturu? Cik ļoti būtu jāmaina dievkalpojuma forma, evaņģelizācijas veidi vai misijas aktivitātes, lai uzrunātu 21.gadsimta sabiedrību? Vai tomēr ir jāsaglabā līdzšinējā forma un jācer, ka tā netraucēs mūsdienu latvietim sadzirdēt biblisko saturu?"
Par šiem jautājumiem diskutēs lielākās kristīgās konfesijas. Visiem interesentiem būs iespēja sekot līdzi diskusijai šeit:
-Ogrē individuāliem apmeklējumiem būs atvērtas Ogres Trīsvienības baptistu draudze Vidus prospektā 15 un Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze Brīvības ielā 51. Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze plkst.12.00 ieskandinās Baznīcu nakts notikumu ar zvanu skaņām un būs atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām.
-Ogres Trīsvienības baptistu baznīcā būs iespēja apskatīt arī mākslinieces Laumas Palmbahas grafiku izstādi "Redzi?!...".
-15 minūšu apmeklējumā varēsiet piedzīvot mirkļus ar mūžības vērtību - nodot lūgšanu vajadzību, saņemt garīgu padomu un aizlūgšanu, vai pat satikt bīskapu baznīcas pagalmā.
"Baznīcu nakts" rīkotāji šogad aicināja Latvijas draudzes dievnamus atvērt jau pirms "Baznīcu nakts" laika - no plkst.12. Individuāli baznīcu apmeklējumi šajā laikā ir iespējami. Tā būs iespēja cilvēkiem iepazīt Latvijas sakrālo mantojumu dažādās Latvijas pilsētās un pagastos vairāku stundu garumā un atbilstoši noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām. Visvairāk atvērto dievnamu būs Vidzemē - 33 baznīcas, Rīgā un pierīgā - 23, Zemgalē - 14, Kurzemē - 13, Latgalē - astoņas, Sēlijā - sešas.
Katra pieteiktā baznīca ir atzīmēta "Baznīcu nakts 2021" vienotajā kartē, kas publicēta tīmekļvietnē baznicunakts.lv. Kartē var redzēt baznīcas atrašanās vietu, un, noklikšķinot uz punkta kartē, iepazīties ar aprakstu un uzzināt, kādas iespējas pieejamas konkrētajā baznīcā.
Pasākuma rīkotāji norādīja, ka šogad par notikuma vienojošo tēmu izraudzīti vārdi no Bībeles: "Es būšu ar tevi". Savukārt, ņemot vērā pagarināto pasākuma laiku, baznīcu zvanu kopīga zvanīšana notiks plkst.12, 18 un 22, kas atbilst senajai baznīcas stundu lūgšanu tradīcijai - pusdienas, vakara un nakts lūgšanas laikam. Tāpat kā citus gadus, plkst.21 notiks vienošanās kopīgai Tēvreizes lūgšanai.
Uz tikšanos sestdien un rūpēsimies par savu un citu cilvēku drošību un veselību, katrs ievērodami epidemioloģiskās drošības prasības!
Aktivitātēs tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls var tikts izmantots publicitātes vajadzībām.